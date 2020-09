Fefita la Grande celebra sus 77 cumpleaños recordando que “la edad es solo un simple número”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“La gente está equivocada con esa cuestión del número de edad. el corazón no se arruga, mi corazón está igualito”, con ese pensamiento lleno de vida y positividad la reina del perico ripio, Fefita la Grande celebra hoy 18 de septiembre sus 77 cumpleaños.

Con la alegría que la caracteriza y fiel a su estilo, la merenguera hizo un video para agradecerle a sus fans por todo el cariño que le brindan a través de los años.

“La edad es so´lo un simple nu´mero ..!! Si oh no diga ustedes si la mama´ de los pollitos no esta´ duraaa todavi´a carajoo pero una cosaaaaaaaaaa”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

“Estoy de cumpleaños mi amor, un año más de vida el que voy a recibir con muchísimo amor, el número ¿cuál? Adivinen ustedes. Ustedes saben todo, yo no sé para qué yo lo digo. Nací el 18 de septiembre del año 1900 no me acuerdo”, dijo entre bromas la merenguera.

Todos los años “La Mayimba” del merengue dominicano celebra esta fecha con algo muy especial, pero en esta ocasión será diferente por la situación de la pandemia que atraviesa el mundo.

Sin embargo, la gran Soberana está feliz y agradecida por estar viva y junto a sus seres queridos. Sus hijos y nietos estarán hoy con ella celebrando este día especial, así lo dijo la propia artista.

Desde muy tempranas horas Fefita ha estado recibiendo cientos de comentarios de todos sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes le han profesado su cariño y respeto.

Manuela Josefa Cabrera es oriunda de San José, un pueblo de la provincia Santiago Rodríguez. Empezó a tocar el acordeón desde muy temprana edad en el taller de su padre y debido a su talento y carisma a los nueve años ya amenizaba fiesta con el mencionado instrumento.

Fue la primera artista en llevar el merengue típico por Europa. Fefita tiene un estilo único que solo ella es capaz de producir. A parte de la música ha participado en varias películas dominicanas y está preparando su biopic par allevarlo al cine. También fue participante del reality show Masterchef Celebrity República Dominicana.