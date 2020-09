Actores: En la piel de roles de la literatura y el cómic

Pachico Tejada

Santo Domingo, RD

Hay muchos actores, con variado ta­lento y ca­racterísticas físicas que los hacen propi­cios para uno que otro rol. Sin embargo, son mu­chos los que han tenido el privilegio de interpretar a dos personajes sacados de universos de la literatura y del cómic.

El hecho de que Robert Pattinson, un actor que se dio a conocer al gran públi­co con un personaje litera­rio sea el nuevo Batman ha movido a hacer un recuento de los actores y actrices que han podido vivir en ambos mundos.

Las novelas, cuentos y obras de teatro han sido desde el inicio de la historia del cine fuente de inspira­ción, dado que, aparte de la creatividad que pudiera te­ner la obra escrita, las imá­genes en movimiento ofre­cen un espacio en el que las historias obtengan una nue­va vida.

Esto porque se trata de un lenguaje con caracterís­ticas y formas de expresión que el libro no alcanza, no porque sea mejor, sino por­que son estamentos dife­rentes. No en vano la ex­presión de que una imagen vale más que mil palabras.

Tarzán, Drácula, Sher­lock Holmes, James Bond, Katniss Everdeen, Hermoi­ne Granger o Lisbeth Salan­der, han encontrado en sus intérpretes en el cine una forma tridimensional. De igual manera, el cómic, pri­mero en seriales y luego en largometrajes, sus adapta­ciones han encontrado en este tiempo su mejor mo­mento.

De esta forma, las obras de autores como J.R.R. To­lkien, Suzanne Collins o Sir Arthur Conan Doyle, son in­terpretados en el cine por los mismos actores que dan vida a personajes creados por Bob Kane, Stan Lee, Je­rry Siegel, con igual nivel de seriedad.

Algunos casos

En “The Batman”, que rue­da actualmente Matt Ree­ves, no solo está Pattinson, quien dio vida a Edward Cullen, en la adaptación de la trilogía de novelas “Twi­light”.

En ese sentido, también eb el reparto encontramos a Zoë Kravitz, quien parti­cipó en “Divergente” (basa­da en los libros de Veronica Roth), en el papel de Cat­woman, y a Collin Farrell, quien a fue Douglas Quaid, en “Totall Recall”, segunda adaptación del cuento de Phillip K. Dick, “Podemos recordarlo por usted al por mayor”.

A Sherlock Holmes lo han interpretado muchos actores, incluido Robert Downey, Jr., quien además de dar vida al famoso detec­tive británico, es Tony Stark o Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Casualmente Holmes tam­bién es encarnado, pero en la serie “Sherlock”, por Be­nedict Cumberbach, quien hace del Doctor Strange en el UCM.

Jennifer Lawrence tiene el privilegio de estar en dos sagas populares. Es Katniss Everdeen en “The Hunger Games”, autoría de Suzan­ne Collins, y es Mistique en la saga de “X-Men”.

En esa misma serie está Sir Ian McKellen, quien da vida Magneto y e también a Gandalf en “El señor de los Anillos”, de Tolkien.

Otro sir que vive en es­tos mundos es Anthony Hopkins, quien dio vida al “serial killer” antropófago Hannibal Lecter en “El si­lencio de los inocentes”, ba­sada en las novelas de Tho­mas Harris, y en el UCM es el dios Odín, padre de Thor.

Margot Robbie ha sido Harley Quinn en dos oca­siones, pero también se ha movido a roles literarios cuando fue Jane en “Tar­zan”, basada en el persona­je de Edgar Rice Borroughs.

Daniel Craig es el James Bond más reciente, pero aparte del rol creado por Ian Fleming, fue Rackham el Rojo, del cómic Tin Tin, en su adaptación al cine que hiciera Steven Spielberg.

Hugh Jackman, quien es más conocido por su traba­jo como Wolverine en “X-Men”, también fue Jean Va­ljean, de la adaptación de “Los Miserables”, de Víctor Hugo.

UNIVERSOS

De las palabras.

Son muchos los perso­najes que se han movi­do de la las páginas a la gran pantalla logrando en este arte llegar a un público mayor.

De las viñetas.

Desde las primeras déca­das de vida del cine las historias del cómic han estado presentes.