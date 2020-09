Katherine Hernández: la venezolana que se ganó el corazón de muchos dominicanos

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Katherine Hernández, periodista oriunda de Venezuela, pisó suelo dominicano en el 2011, en busca de un mejor porvenir para ella y con el deseo de continuar haciendo lo que le apasiona que es el periodismo.

Katherine es la presentadora de noticias de la misión estelar en el canal CND 37. Esta joven, de 34 años, es la que se encarga de mantener informados a los dominicanos a partir de las 9 de la noche.

Hernández nunca había pisado territorio dominicano hasta el 2010, año en que se mantuvo viajando entre la patria que fundó Simón Bolívar y la soñada por Juan Pablo Duarte.

Para esa época su actual esposo, quien en ese entonces era su novio residía en el país. Ella explica que el venir a hacer carrera profesional aquí resultó un proceso complicado, pero que con el tiempo le fue muy bien.

“Yo entré a CDN, gracias a Nuria Piera, en el 2014 ella me evaluó y me dio la oportunidad de empezar en CDN. No me imaginé que sería tan rápido que iba a encontrar esa oportunidad, pero fue algo estupendo y ambas hicimos buen match y hasta el día de hoy mantenemos una excelente relación, le agradezco mi entrada en los medios acá en el país”, indicó la periodista.

Para Katherine el periodismo siempre fue el norte y el camino que deseaba seguir. Se licenció en la Universidad Santa Maria para convertirse en periodista y comunicadora.

Empezó a trabajar desde los 19 años de edad en los medios de su país como reportera. Estuvo en Globovisión antes de llegar a República Dominicana.

“En Globovisión hice de todo, desde telepronter, tituladora, productora de noticias, reportera de todas las fuentes y periodismo de investigación. A mí siempre me ha gustado estar en la calle, haciendo trabajos de investigación o de campo, noticias que van más allá del día a día”, expresó a LISTÍN DIARIO.

La caraqueña no cree que su condición de mujer le haya abierto o cerrado puertas, ya que las mujeres dentro del periodismo llevan mucho tiempo demostrando que también pueden desempeñar el mismo papel como lo realilzan los hombres y que no es necesario decirlo en voz alta.

“Donde habría un poco de diferencia es en relación a los roles de la mujer cuando se convierte en madre o cuando adquiere más responsabilidades familiares, pero eso no nos detiene y hemos logrado muchas cosas en compañía de los hombres”, expresó.

Según Katherine, la belleza no representa algo esencial o imprescindible para entrar en los medios de comunicación. Es algo muy subjetivo, añadió.

“Hay que salirse un poco de la caja de concepto de belleza y entender la belleza como un concepto que va más allá de un patrón. Una persona bella es alguien que tiene valores y es bella por lo que tiene dentro y no por su físico como nos han querido inculcar”, argumentó Katherine sobre el tema de la belleza.

Su criterio. Para la venezolana la vestimenta debe ser adecuada pero no tan rígida y formal, pues la ropa femenina ha ido evolucionando y existen formas de verse bien y casual sin llevar prendas llamativas o exageradas para no quitarle protagonismo a la información.

“Yo siento que uno puede vestir de forma tradicional, clásica y actual sin caer en lo aburrido y sin quitarle protagonismo a las noticias”, manifestó la noticiera.

Esta joven ha logrado conectar con el público gracias a su forma de ser, a pesar de que se considera muy seria y sencilla sin caer en lo aburrido o en la formalidad extrema. Según Katherine la clave de su éxito persiste en siempre expresar lo que ella es sin copiar a nadie.

No tiene muchos planes para el futuro, pero lo que sí desea es seguir trabajando en lo que le gusta y seguir haciendo cambios que fortalezcan el periodismo en el país.

“Me veo acompañada de jóvenes a quienes la comunicación le inquieta y desean buscar nuevas formas de comunicar, de reinventar el periodismo y creo que hacia allá vamos todos de alguna u otra manera”, explicó Hernández.

Katherine nació en Caracas y es su ciudad favorita a pesar de que adora Santo Domingo, siente mucho apego por sus raíces y siente mucha añoranza de lo que esa ciudad era antes de que el país petrolero sufriera los serios problemas económicos que enfrenta.

“Soy una inmigrante que viene de una familia de inmigrantes, soy muy agradecida no solamente de República Dominicana sino de Venezuela, porque mis abuelos llegaron a Venezuela huyendo de una guerra y de situaciones en las islas canarias. Yo creo que uno no es de donde nace sino de donde a uno lo quieren”, precisó la noticiera.

La periodista se convirtió en madre hace algunos meses y aseguró que ha sido una de las mejores experiencias de su vida y que esta nueva etapa la ha cambiado de una manera radical. Es una persona inquieta que necesita mantener su mente ocupada siempre.