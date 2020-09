Peloteros: “La Melaza”en busca de un batazo en la música

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

La música y el deporte siem­pre han tenido una estrecha relación. Tan­to así que muchos peloteros después que lograron ser deportistas deciden incur­sionar en la industria musi­cal o el caso de aquellos que se convirtieron en cantantes tras ver frustradas sus carre­ras de atletas.

José Reyes “La Melaza”, Ronny Rodríguez, Wason Brazobán, Rubby Pérez, en­tre otros, son aquellos que han incursionado en estos dos ámbitos.

El dominicano José Re­yes, quien tras 16 tempo­rada en las Grandes Ligas anunció su retiro, está con­quistando el público de la música urbana en su faceta como cantante a la que ca­da vez le pone más empeño.

“La Melaza” se encuen­tra promocionando el tema “Contando” en sus dos ver­siones, una en trap que es la original y ya cuenta con más de un millón de repro­ducciones y otra versión en dembow.

El expelotero de 37 años ha tenido varias colabora­ciones con artistas de la in­dustria como “Lo logré” a dúo con Jay the Prince y “Vivimo caro” junto a Ar­cángel, Jon Z, Duki y Eladio Carrion.

Etapa

Reyes se está preparan­do para lanzar su primer ál­bum discográfico y dijo es­tar disfrutando al máximo esta nueva etapa de su vida.

“Esta etapa de mi vida me la estoy disfrutando al máximo. Estoy muy agra­decido primero con Dios, por permitirme hacer todo lo que mi corazón ha desea­do y luego con toda la gen­te que ha estado involucra­da en este proyecto desde el día uno, incluyendo a ese público que me apoya y se ha disfrutado cada tema”, expresó.

Igualmente, Ronny Ro­dríguez el nativo de Santia­go de los Caballeros, ha in­cursionado en el mundo de la música con el sencillo “Mi Sueño”.

“El Felino”, como es co­nocido, juega con Mi­lwaukee Brewers en Gran­des Ligas y en invierno con las Águilas Cibaeñas. Canta música rap y en su canal de YouTube cuenta con más de 34 mil suscriptores.

Wason Brazobán

Uno que es un artis­ta consumado es Wason Brazobán, quien se dio a conocer con el grupo Ne­gros. Sin embargo, su sue­ño era ser pelotero y estu­vo a punto de cumplirlo cuando fue firmado a los 17 años por 7,500 dóla­res. Ese día el artista lo de­fine como el “más feliz de su vida”, pero su sueño se tronchó cuando una lesión en su rodilla le impidió se­guir jugando.

Wason jugaba en la posi­ción de torpedero y estuvo en un complejo deportivo en Yamasá. Luego de mu­chos programas y esfuerzos los Gigantes de San Francisco lo firmaron, pero la le­sión le imposibilitó conti­nuar.

“Luché mucho para que me firmaran porque tenía un brazo promedio y no co­rría como shortstop, pero sabía jugar la pelota y tenía buena mano”, comentó a LISTÍN DIARIO.

Cuando lo firmaron, agregó, uno de los técnicos “me dijo que me habían fir­mado porque mi juego era parecido al de Polanco y re­cuerdo que el día de la fir­ma yo estaba jugando y me sacaron y me dijeron que venga firmar, wao eso fue increíble”.

Nunca viajó al extranjero como pelotero, pero sí jugó en las temporadas de vera­no durante tres años conse­cutivos.

Rubby Pérez

Algo parecido pasó con Rubby Pérez, quien en su adolescencia soñaba con ser pelotero de un equi­po profesional de béisbol y nunca imaginó que termi­naría dedicando su vida a la música. Pero en 1972 sufrió un accidente de tráfico que le truncó su sueño de ser beisbolista y lo mantuvo un año en un hospital.

“Pensé que ya no te­nía razón de existir”, dijo el artista en un momento, quien además necesitó dos años de terapia para po­der volver a caminar y ha­blar con normalidad. En cambio, Dios le tenía otro propósito para su vida: ser artista y así fue como se convirtió en “La voz más alta del merengue”.

“El Galán del merengue” Eddy Herrera también tenía puesta su mirada en llegar a las Grandes Ligas e incluso llegó a jugar en la categoría clase A, a punto de que una franquicia lo firmara, pero ese fue el momento en que Manuel Vargas, hermano de Wilfrido Vargas, lo des­cubrió para posteriormen­te abandonar sus sueños de ser pelotero y dedicarse en­teramente a la música.

NOMBRES

José Lima.

El fallecido lanzador José Lima también ex­plotó su vena musical. El dominicano llegó a tener varias presenta­ciones musicales don­de interpretaba su te­ma “La Cacata” y llegó a compartir escena­rio con Anthony San­tos. Otros nombres son los de Bernie Williams, Kelvim Escobar y Anto­nio Osuna.