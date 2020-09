Zacarías Ferreira se siente difamado y “está desmoralizado, muy afectado emocionalmente”

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El ritmo de la música de Za­carías Ferreira y Danny Da­niel ha cam­biado el amor y el desamor por tambores de guerra y pareciera que los tribunales serán el fin de este concier­to a dos voces. El día de ayer los repre­sentantes legales de ambos artistas han puesto las car­tas sobre la mesa y las dos posturas han sido dadas a conocer a los medios.

Por un lado, el grupo de abogados de Ferreira, Pedro Feliz, Aracelis Aquino y Ju­lissa Ogando, quienes han depositado una querella por difamación e injuria en contra del Daniel Candón de la Campa, nombre real del baladista español.

Esto, porque el pasado 20 de julio Danny Daniel acusó a Zacarías Ferreira de la Cruz, nombre comple­to del bachatero dominica­no, de haberse apropiado de su canción “Tú no corres­ponde”, le reclama haberle cambiarle el nombre a “Te quiero a ti”, y registrarla co­mo suya en la Sociedad Ge­neral de Autores y Editores (SGAE), de España, y en la American Society of Com­posers, Authors and Publis­hers (ASCAP), de Estados Unidos.

“No hay posibilidad al­guna de que Zacarías Fe­rreira haya hecho declara­ción de obra, ni en SGAE, ni en ASCAP”, ha dicho el asesor técnico del equipo de abogados del bachate­ro, Alejandro Martínez, ya que, aseguró, Ferreira no es miembro de la sociedad de autores de española y que la cuenta de Estados Unidos no la tiene activa.

En un encuentro con me­dios de comunicación loca­les y foráneos, los abogados del cantante de “Asesina” y “Me sobran las palabras”, expresaron que es mentira lo que alegó Danny Daniel.

Unas declaraciones que, que según dicen, han afec­tado a Ferreira. “Desmora­lizado, está muy afectado emocionalmente, y por eso nos ha apoderado”, comen­tó Feliz Montes de Oca, en el encuentro con la prensa realizado a través de Zoom.

Este grupo procede, se­gún dijeron, de acuerdo a la ley 53-07, sobre críme­nes y delitos de alta tecnolo­gía, complementada con la de expresión y difusión del pensamiento, y agregaron que esta “tiene sanciones de prisión y multas desde tres meses a un año y de 5 a 500 salarios mínimos”.

Hacen esto ya que pese a que Danny Daniel hizo su denuncia hace casi dos me­ses, todavía no ha actuado legalmente.

La otra campana

La reacción del represen­tante legal del cantante es­pañol no se hizo esperar y al conocer el caso que prepa­ran los abogados de Ferrei­ra, explicó por qué no han dado el primer paso.

“Estábamos recopilando los registros. Claro que va­mos a accionar y más aho­ra que nos están llamando al ring a pelear”, declaró el abogado que Joselito Bau­tista, representante del ar­tista español, al portal No­tas Clave, del periodista Alfonso Quiñones.

Bautista dijo a ese me­dio que Ferreira violó por lo menos de ocho formas dis­tintas a la Ley de derecho de autor. Entre ellas, enumera las faltas de licencias para interpretar públicamente la canción “Tú no correspon­des”, de transformarla de balada a bachata y, claro, la acusación que hizo Danny Daniel, de registrarla a su nombre en ASCAP y SGAE.

En la conversación con Quiñones, Bautista expre­só que existen violaciones en Estados Unidos, Espa­ña y República Dominica­na. “Hay tres países donde el titular de derechos, el le­sionado puede accionar en cualquiera de las tres ju­risdicciones. Y en Estados Unidos se tienen los juegos muy pesados en cuanto a derechos de autor. Le reco­mendaría a mi cliente de­mandarlo también en Esta­dos Unidos”, dijo Bautista a Nota Clave.

La canción del problema

“Te quiero a ti” es la versión en bachata de la balada “Tú no correspondes”, que apa­rece en el disco “El triste”, que Zacarías Ferreira grabó en el año 2000.

La original pertenece al álbum “Díez engaños”, que Danny Daniel publicó en 1980. El pasado julio el can­tante y compositor español envió a los medios una no­ta en la que denunciaba que Ferreira se había apropiado del mencionado tema.

El bachatero negó inme­diatamente las acusacio­nes, y ahora sus abogados, quienes califican de “Show mediático”, demandan al baladista español por difa­mación e injuria.

LAS PARTES

Pedro Feliz.

Los representantes de Zacarías Ferreira enta­blaron una querella an­te el Ministerio Público, que depositaron el pasa­do 4 de septiembre.

Joselito Bautista.

El abogado de Danny Daniel dice que recopila evidencia para actuar.