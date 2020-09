Ozuna: “No tengo ninguna relación con Alexandra MVP, soy un tipo casado”

FLORANYI JAQUEZ

Santo Domingo, RD

Ozuna está cons­ciente de que ser uno de los cantan­tes urbanos más aclamados de los últimos tiempos da lugar a que mucha gente pueda opinar de su vida e incluso a crear rumores, como el de la supuesta relación amorosa con Alexandra “MVP” Hatcú, la exesposa del exponen­te urbano Mozart la Para, lo que el “Negrito de Ojos Claros” negó.

“Es totalmente falso, si he visto a Alexandra creo que es en show y cosas así, fotos y cosas que nos hemos tomado y saludado”, ex­presó el artista en declaraciones a Listín Diario.

Luego recalc: “Realmente no te puedo decir que la conozco porque no la conozco, pero no sé si tiene algo de malo que nos to­memos una foto o que un día ha­ya un saludo, no sé si tiene eso algo de malo. Creo que lo han cri­ticado mucho, han corrido esos rumores, pero es falso, yo no ten­go ningún tipo de relación, yo soy un hombre casado y tengo mi fa­milia”.

El cantante, que se define como mitad dominicano y mitad puer­torriqueño, dijo que no le moles­ta que digan eso de él, ya que es­tá consciente que son “gajes del oficio” y al ser figura pública está expuesto a chismes y rumores, y calificó de “creativos” a las perso­nas que inventan cosas así. Finali­zó el tema diciendo que respeta a Alexandra y a su familia. El ha de­jado claro que está centrado en su pareja, Taína Marie Meléndez, y en sus dos hijos.

Su nuevo álbum

En estos momentos el astro de la música urbana está disfrutando de su reciente disco “ENOC”, títu­lo que eligió porque son las inicia­les de “El Negrito de Ojos Claros”, el apodo que le dio el público al comienzo de su carrera, y con el que ahora busca regresar a sus orígenes musicales.

El álbum, que cuenta con la participación de populares artis­tas, como Sia, Doja Cat, Daddy Yankee, Wisin, Cosculluela, Ka­rol G, Arcángel, J Balvin, entre otros, rescata el estilo clásico del reguetón, con melodías de piano y arreglos de guitarra.

Al hablar de este producto, “contento” y “agradecido” son las palabras que más predominan para describir lo que siente. Es un disco que creó en altamar cuando estaba pasando la cuarentena en su yate con su familia y lo grabó en el estudio de Wisin.

“Despeinada”, a dúo con Cami­lo y el cual lleva más de 30 millo­nes de reproducciones, es el tema favorito del artista. Como “super especial” describe la experiencia de trabajar con el esposo de Eva­luna Montaner.

Juan Luis, un sueño para él

Ozuna se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la música latina. Ha colaborado con populares colegas de varios géneros, pero hay una colabora­ción soñada, que todavía no ha podido hacer y se trata de cantar junto al maestro Juan Luis Gue­rra.

En la conversación con Listín Diario, mostró una admiración por el artista dominicano. Recor­dó con cariño una ocasión en la que pudo saludar al intérprete de “Las avispas” en los Latin Gra­mmy y lo especial que se sintió que le devolviera el saludo.

“Me gustaría trabajar con Juan Luis Guerra. Siento gran admi­ración por Juan Luis y me gusta­ría en algún momento hacer algo con él. Respeto mucho su música, respeto tanto su carrera y su lega­do que pude saludarlo en los La­tín Grammy y para mí eso fue sú­per especial que él me saludara y saludarlo. Lo respeto mucho y me gustaría en algún momento tra­bajar con él”, comentó.

Aunque ya hizo una bachata exitosa con Romeo Santos “Sobredosis”, no descarta experimentar en otros ritmos como salsa o merengue. “Siempre estamos abiertos a hacer cualquier ritmo siempre y cuando me sienta cómodo dentro del tema, pero yo soy innovador y versátil me gustaría trabajar con en todos los estilos de música”.

Su estilo único y original lo ha llevado a calar en el gusto de millones de personas a nivel mundial, así como sus letras limpias. Aunque respeta todos los estilos, su línea es respetar el mensaje que lleva a las mujeres, niños y jóvenes. Ese es el legado que le quiere dejar a sus hijos.

Familiar. Juan Carlos Rosado Ozuna, nombre de pila, es el artista, pero también el padre y el esposo de familia. Sus hijos son la luz de sus ojos y reveló que le gustaría tener un hijo más en algún momento.

El cantante siempre ha dejado claro que su familia es su eje central, su pareja Taina Marie Meléndez y sus dos hijos son su cable a tierra, en el mundo de lujos y excentricidades que viven los artistas.

A principio de año y tras ocho años de estar juntos, Ozuna le pidió matrimonio a su pareja, en una velada junto a sus familiares. Según contó en aquel momento, quería casarse hace mucho y esperando un momento especial el tiempo se le pasó, por lo que decidió dar el paso y llevar su relación a otro nivel.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus puso en pausa los planes del cantante y tuvieron que posponer la boda porque quiere disfrutar ese momento con todos sus familiares y amigos sin mascarillas ni nada que lo restrinja.

“Tuvimos que posponer la boda porque queríamos gozarnos la boda, queríamos hacerla con nuestra gente con nuestra familia, queremos que todos nos podamos abrazar poder estar contentos y felices no tener que usar máscaras ni nada”, explica el joven artista dejando claro que tiene un compromiso con su pareja más allá que lo que pueden representar unos papeles.

“La ponemos para el momento que sea, mi esposa sabe que yo la amo que siempre voy a estar ahí con ella. Eso es parte de lo que está pasando hoy en día, tenemos eso ahí para cualquier momento hacer la boda”, expresa Ozuna.

La mujer que conquistó a la voz de “Fantasía” inició una relación con el cantante mucho antes de que se convirtiera en una verdadera estrella del reguetón.