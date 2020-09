Gilberto Santa Rosa: la música de letras explícitas no debería sonar en las emisoras

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Gilberto Santa Rosa, acreditado como uno de los cantantes de composiciones de amor mal estilo tradicional, le puso su salsa a la controversia sobre las letras vulgares en la música urbana al señalar que su difusión debe tener límites.

“La música que ellos hacen el famoso trap, creo que no es una música que debería sonar en las emisoras públicas; tú puedes hacer la música que quieras, pagar por ella, escuchar lo que quieras, que bien, pero si estoy en un parque o en restaurante, esa música no debería sonar porque hay menores, entonces lo que creo es que hay que analizar cómo se difunde esa música”, explicó el artista al programa “TV Revista” (canal 4).

Sin embargo, no critica a los exponentes urbanos a pesar de sus letras fuertes, pues cree que si a una persona no le agrada el trap lo que debe hacer es no escucharlo y ahí se termina la controversia. Cree que las letras fuera de tono son una realidad en la música desde antes de la música urbana y su difusión es una responsabilidad compartida de quien la escribe ycanta, de quien la difunde y de quien la escucha.

Santa Rosa también se mostró abierto a colaborar en algún tema con sus colegas y compatriotas urbanos, pero sin la intención de ir en búsqueda de los seguidores del género de moda.

“Yo nunca me cierro a nada, soy un salsero y un bolerista, me gusta mucho lo que yo hago y siempre que hago una colaboración siempre lo veo como lo que es, nunca he tenido intenciones de ganarme a un público de ellos o tener una carrera como urbano que es imposible, pero nada se descarta”, manifestó.

Gilberto no cree que los urbanos necesiten de él para aumentar su popularidad, pues ellos han obtenido fama por sí solos.

"La música es muy interesante cuando se comparte y cuando se fusionan ideas y para mí no sería la primera vez, he escuchado algunos de ellos, pero hay otros que tienen temas demasiado fuertes", expresó.

En estos días el intérprete de "Que alguien me diga" promueve su nuevo disco titulado "Colegas", compuesto en su mayoría regrabaciones de compositores cubanos y puertorriqueños.

En la producción, que incluyó al dominicano José Alberto "El Canario", figuran los puertorriqueños Tito Nieves, Tito Rojas, Luisito Carrión, Víctor Manuelle, Choco Orta, Herman Olivera, Maelo Ruiz, Carlitos Ramírez, Ismaelito Rivera, Francisco Rosado "Pirulo", Yan Collazo, Michelle Brava y Nino Segarra, y los cubanos Isaac Delgado y Juan José Hernández.

+ Un caballero a la moda

En otros temas tratados en "TV Revista", el salsero habló sobre su estilo en la moda, que lo define como "un caballero", clásico, elegante, conservador. Eso sí, "bastante meticuloso" con las prendas que utiliza. Incluso, muchos de sus trajes los manda a confeccionar a la medida.

“La moda para los hombres es un poco aburrida, porque no tenemos tantas opciones, somos muy básicos: un pantalón camisa, zapatos, gemelos y alguna que otra bufanda, por eso trato de utilizar las opciones al máximo, pero siempre tomando en cuenta mi constitución física, mi tono de piel, el evento y el clima”, manifestó el cantante en sus declaraciones a "TV Revista".

Asimismo, añadió que su estilo siempre ha sido conservador, pero al mismo tiempo trata de ser alguien innovador. Santa Rosa dejó en claro que le gustan mucho los trajes y las telas.

“Lo único que no me pondría para salir son los pantalones cortos, porque soy demasiado alto y me veo terrible y tampoco me gustan los t-shirt, eso no va conmigo. Hay algunos que se les ve bien, pero a mí no”, expresó.

Dentro del mercado de la alta costura Santa Rosa ha encontrado un gusto peculiar por las prendas de Hugo Boss, pues explica que es uno de los diseñadores que crea para personas de alta estatura como él, pero que todas las demás prendas las manda hacer con su sastre personal.

“Soy muy quisquilloso en cuanto a las medidas de las camisas o las chaquetas, las mangas no pueden tocarme las manos o hay un problema y los pantalones tienen que ser a la medida del tobillo ni muy arriba ni muy abajo. Soy un poco maníaco con eso y mi sastre ya conoce mi estilo y eso es bastante bueno”, explicó el puertorriqueño.

En cuanto a su aspecto, a Gilberto no le gusta tener el pelo muy largo y por eso siempre acude al peluquero para que su pelo siempre se vea arreglado.

Las arrugas no le preocupan, ya que no está obsesionado con el cuidado de su cara. Sin embargo, si cuida mucho sus manos y se pone crema humectante siempre.