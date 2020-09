The Boys 2: ¿los poderes de los Super son hereditarios?

EUROPA PRESS

Madrid

La 1ª temporada de The Boys explicó que, en el mundo de la serie de Amazon Prime, los superhéroes no son fruto de la evolución, sino que son fruto de un fármaco diseñado por la empresa Vought conocido como el Compuesto V. Sin embargo, el tema de si los poderes de los Supers son también hereditarios no había sido importante... hasta ahora.

El último episodio de la temporada 1 de The Boys terminó con la revelación de que Becca, la mujer de Billy Butcher "el Carnicero" seguía viva, y de hecho tiene un hijo que, aparentemente, es el resultado de la violación de Patriota. El joven demostró que tenía los mismos ojos rojos que su padre luce cuando dispara sus rayos láser. ¿Significa eso que el joven es un pequeño Patriota?

Saltando a la 2ª temporada, el líder de Los Siete parece muy convencido de ser el padre, o más bien el mentor sin compasión, del hijo de Becca. Tras dejar con vida a Butcher a cambio de poder visitar a su hijo, Patriota muestra su típica actitud egoísta, manipulando al joven para que se ponga en contra de su madre y sólo le obedezca a él. Y por supuesto, comprobar si tiene superpoderes.

Esta obsesión por saber si su hijo "es un dios o un mediocre" culmina con una escena en la que Patriota sube a su hijo al tejado de la casa y le intenta convencer de que salte, confiado en que podrá volar. Ante las negativas del niño a saltar, patriota le empuja, y su hijo acaba estampándose contra el suelo. Es decir, si puede volar, aún no lo ha descubierto.

Sin embargo, cuando Becca sale de la casa y corre en su ayuda, ella y Patriota se enzarzan en una discusión. Cuando el niño despierta, completamente ileso ya que sí ha heredado la invulnerabilidad de su padre, se levanta enfurecido y de un empujón derriba al líder de Los Siete sin problema.

Acto seguido, le amenaza con los rayos láser, iluminando sus ojos en rojo. Esto quiere decir que el hijo de Patriota ha heredado, como mínimo, la resistencia, superfuerza y rayos en los ojos, lo que a su vez significa que algunos de los poderes, al menos, sí son hereditarios en The Boys.

Para saber si el hijo de Patriota también puede volar, o si ha desarrollado otras habilidades que su padre no tiene, habrá que esperar a los próximos episodios de la 2ª temporada de The Boys. Los tres primeros ya están disponibles en Amazon Prime Video. Los cinco restantes se irán estrenando con una semana de diferencia, cada viernes hasta octubre.