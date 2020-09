Hoy es 5 de septiembre y así luce la hija de Vico C con 30 años

Redacción Entretenimiento

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. el tiempo pasa volando, ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita”, así comienza la icónica canción que Vico C le dedicó a su hija, Marangely Lozada, y sí el tiempo pasa volando porque ya cumple 30 y las redes lo saben.

Esta melodía que el artista puertorriqueño lanzó en el 2003 se convirtió en un himno, tanto que 17 años después la gente la recuerda y sigue y el tema sigue vigente.

Tal como todos los años el artista es tendencia en las redes sociales. Este 5 de septiembre la entonces adolescente llegó a su cumpleaños numero 30 y ella misma compartió una fotografía con el siguiente mensaje:

“En el sufrimiento es donde ma´s me he conocido y he hallado la belleza de la vida. Curioso contraste que pone todo en perspectiva. Hoy solo quiero vivir, sin expectativas, con mucho agradecimiento y una pesada maleta de experiencias con las que me encamino a lo incierto. ¡Bienvenidos mis 30! #5deseptiembre #HoyEs5DeSeptiembreYCumplo30 #los30sonlosnuevos20”, escribió en su Instagram.

La hija de Vico C ha centrado su vida en el arte. De acuerdo a su perfil de la red social es profesora de primaria, coreógrafa, bailarina y actriz.