Juan Bolívar Díaz: Despedida a un roble del periodismo

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Hace 33 años y siete me­ses el tele­matutino “Uno más uno” sustituyó las rayas de colores que eran la norma distintiva en las pantallas de la televisión dominicana de aquella época.

Aquel 17 de marzo de 1987, Juan Bolívar Díaz y un grupo de periodistas y técnicos comenzaron a cambiar la manera de des­pertar en el país al presen­tar un novedoso proyecto informativos a través de los canales 2 y 13 de Teleanti­llas (antes habían dos cana­les, según la región).

Un largo recorrido com­partido de 403 meses, 1,706 semanas, 12,255 jor­nadas de esperanzas y des­ilusiones hasta la mañana de ayer, viernes 28 de agos­to, cuando el veterano pe­riodista se despidió del te­lediario en medio de un homenaje organizado por sus compañeros de faena.

El veterano de la comu­nicación dijo que desde el año 2017 comprendió que era tiempo de dejar el espa­cio para las nuevas genera­ciones.

“Todo tiene su tiempo bajo el sol, para mí en Uno más Uno y en la televisión ha llegado mi tiempo de despedirme y agradecerle a Dios y al público por los años de apoyo y dije que era tiempo de dejar el espacio para las nuevas generacio­nes, rechazando la costum­bre de los dirigentes domi­nicanos de querer ocupar los cargos hasta la muerte”, manifestó Díaz.

Juan Bolívar, de 75 años, explicó que su decisión se debió a la marca de los años que son indetenibles. Además reiteró que solo estaría en los medios has­ta que concluyera el proce­so electoral, como vigilan­te de la democracia que ha sido.

“Como he pretendido to­da la vida ser coherente, he aquí que hoy me despido, sin dejar de reconocer la in­mensa tristeza que me em­barga y la nostalgia que ya comienzo a sentir”, expresó el periodista.

Asimismo, recordó que al ser contactado por José Luís Corripio (Pepín) para dirigir el matutino, le advirtió que él no duraba mucho en los empleos periodísticos de­bido a sus exigencias y que siempre dimitía cuando no le garantizaban la libertad, por lo que Teleantillas ha si­do el medio en el que per­maneció por más tiempo y se siente agradecido con la familia Corripio.

Dentro de sus memorias y recuerdos, el periodista contó que llegó a la televisión con las ansias de querer ayudar a los que no tienen voz y que su deseo era abrir las pantallas de todos los dominicanos y por la comunicación plural.

"Para ese entonces los periodistas luchábamos por la comunicación plural, un solo mundo con múltiples voces, estando en el programa sacaba tiempo para la docencia y las actividades gremiales y en organizaciones sociales", contó.

Luego agregó: "Todavía no hemos encontrado ese mundo de transparencia, pero lo hemos promovido. Siempre nos mantuvimos en la vanguardia de los principales temas que entendíamos era necesario luchar, como el caso de Bahía de Las Anguilas, el Parque los Haitises, el oro e cotuí, entre otro".

También indicó que siempre estaban al día con los temas políticos y las reformas institucionales, además de defender siempre las elecciones democráticas y nunca tranzar con los corruptos que a su entender culpables del déficit en la economía del país.

"Nunca nos dejamos chantajear de los que nos tildaron traidores a la patria y siempre estamos la pendiente de los inmigrantes, tanto los que llegan como los dominicanos que se van en busca de mejor vida, por lo que nunca dejamos de abogar por políticas migratorias eficientes", expresó el periodista.

Díaz afirmó que jamás estuvo de acuerdo con las muertes de supuestos delincuentes en los famosos intercambios de disparos, ya que atenta contra los derechos de los seres humanos.

Igual, se declaró feminista desde siempre, ya que cree necesario velar por los derechos de la mujer.

En su retiro luego de 62 años de trabajo, Juan Bolívar espera una vida tranquila. Se dedicara a publicar sus memorias y algunas cosas que no pudo escribir cuando estaba en el ejercicio periodístico.

"No he sido suficientemente bueno y quisiera haber sido mejor, porque a estas alturas de tres cuartos de siglo, estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía", manifestó.

El acto, que se transmi­tió por Teleantillas, fue en­cabezado por el presidente del Grupo de Medios Corripio, Manuel Corri­pio, quien valoró el servicio prestado por Juan Bolívar a los mejores intereses de Re­pública Dominicana.

Manuel Corripio agradeció a Juan Bolívar Díaz por los años compartidos en el telematutino.

"Quisiera dirigirme a Juan Bolivar y en este caso el mensaje es de agradecimiento, todo es finito, la naturaleza nos impone límites y el concepto de la eternidad solo lo podemos vislumbrar por medio de metáforas y legados, además de que la única manera de poder sobrellevar ese tiempo es a través de etapas", indicó Coripio.

El empresario también añadió que cuando se cierra un ciclo es el momento para repasar lo vivido y aprendido, además de que es una buena oportunidad para sacar cuentas y las cuentas que ha dejado el periodista son ampliamente positivas, ya que el legado que deja está lleno de contribuciones positivas, donde sus opiniones eran el arma preferida para promulgar una sociedad más justa.

"Has sido, eres y serás siempre un guerrero en esa lucha de una sociedad más justa, además de que defendiste las injusticias y los abusos de poder sin importar quien los cometiera. Todos los que nos consideramos personas de bien comulgamos con tus intereses", manifestó Manuel Corripio.

Compañeros. En el estudio estuvieron presentes, entre otros, Adalberto Grullón, Ana Mitila Lora, Veri Cande­lario, Carlos Julio Féliz, Teo Terrero, Altagracia Salazar, Valentín Báez, Rafael Toribio y Ada Wiscovicht (esposa de Juan Bolívar).