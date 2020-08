Maluma: "Por más mala onda que me tiren, más buena vibra voy a tener y voy a seguir ganando"

Santo Domingo, RD

Maluma se crea una jocosa entrevista entre el mismo a su alter ego "Papi Juancho" donde el artista de manera divertida y a la vez sincera abre su corazón a los dominicanos sobre sus proyectos y su vida personal.



El colombiano lanzó recientemente su álbum "Papi Juancho" el cuál describe el nombre de su quinto disco como un álter ego ya que según expresó, necesitaba renacer en medio de todo lo que la humanidad vive.



"Llevo demasiado tiempo haciendo música durante de la cuarentena; así que me parece una falta de respeto no mostrarle a mi público lo que he hecho," respondió el colombiano el programa “Arte y Medio”



El intérprete de Hawái aprovechó el espacio para mandar un mensaje a sus haters: "Por más mala onda que me tiren, más buena vibra voy a tener y voy a seguir ganando."



Se recuerda que Maluma lanzó su álbum de manera sorpresiva luego de haber cerrado su Instagram, acción que varios atribuyeron a que se trataba de la polémica entre Neymar y su exnovia Natalia Barulich actual pareja del futbolista, pero el cantante regresó con más potencia y en un Instagram Live dejó ver lo que traía entre manos, su quinto disco en 10 años de carrera.



El álbum " Papi Juancho" cuenta con 20 temas escritos por Maluma junto a Edgar Barrera, Kevin ADG, Chan «El Genio», Miky La Sensa, Vicente Barco, Juan Camilo Vargas, entre otros y los mismos fueron realizados entre Medellín y Miami.



El material de la jocosa auto entrevista de Maluma es una exclusiva del programa Arte y Medio que conduce la periodista Wanda Sánchez y que se transmite lunes a viernes a las 2:30 de la tarde por Telesistema (canal 11).