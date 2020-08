Nino Freestyle busca posicionamiento en el movimiento urbano dominicano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El exponente urbano Nino Freestyle lanzo´ este viernes su nuevo sencillo titulado “Soltera de Oro”, acompañado de un trabajo audiovisual de la mano de Freddy Graph.

El tema, de su autoría, fue realizado bajo la producción de YM Ferak, explico´ el intérprete de “No Saben” y “Aficia de un Chucky”.

A través de un comunicado de prensa, Yeifry Severino, nombre de pila del artista, agradeció al público, a la estaciones de música urbana y a su compañía Three Seven Music y Chosen Few por el apoyo recibido que, indicó, ha sido vital para el crecimiento de su carrera musical.

Nino Freestyle descubrió su pasión por la música a la edad de 12 años y comenzó a trabajar en ella profesionalmente a los 14 años cuando visitó por primera vez un estudio de grabación.

Se ha destacado por su capacidad de hacer freestyle logrando romper el “Jon Z Challenge”, un récord mundial de rimas, con un total de dos mil ciento catorce (2114) palabras rimadas. Es esta habilidad lo que le hace notorio en la red social Instagram y es invitado por "Secreto, El “Famoso Biberón" para crear "La Vuelta", tema que lo consagró como una de las nuevas caras prometedoras del género urbano dominicano.

Actualmente, Nino Freestyle se encuentra bien posicionado en las principales plataformas digitales y estaciones de música urbana con “Aficia´ de un Chucky” en colaboración con La Perversa y la versión remix de este tema en la que se suman La Insuperable y Secreto ‘El Famoso Biberón’.