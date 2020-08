Yubelkis Peralta generaba hasta medio millón de pesos cuando estaba en Telemicro

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora Yubelkis Peralta, quien era una de las “chicas extremas” reveló que cuando trabajaba en el programa “De extremo a extremo” (Digital 15) llegó a generar hasta medio millón de pesos en un mes.

En una entrevista con Manolo Ozuna en su programa de YouTube “Zoombando”, la presentadora confesó que le iba bien porque tenía varios anuncios e intercambios, aparte de su sueldo, por lo que en algunas ocasiones llegaba a obtener ganancias de hasta 400 mil y 500 mil pesos mensuales.

“Yo tenía aparte de mi salario, dos comerciales tanto a nivel nacional como internacional, aparte de esos dos anuncios, tres intercambios, o sea, que a mí me iba súper bien”, contó Peralta, al tiempo que especificaba que obtenía 500 mil pesos “si había buenos comerciales”.

En ese sentido la conductora, que salió hace poco del referido programa, dijo que eso era en fechas especiales como en Navidad, Dia de las Madres, etc.

Aunque Yubelkis no dijo el sueldo base que ganaba, expresó que se “cobraba bien” y con toda sinceridad admitió que le hace falta ese dinero. Sin embargo, manifestó que no es que no pueda sostenerse sin él.

“Con ese presupuesto tenía el pago del chofer, la gasolina, el seguro de la niña (que era platinum), el seguro mío y yo tuve que reestructurar todo eso. Por ejemplo, en mi salón yo no tenía sueldo y ahora sí tuve que ponerme un sueldo… Tuve que hacer un sinnúmero de cambios y reorganizarme”, contó.

Yubelkis, quien también es youtuber y empresaria con tres salones de belleza en la capital, fue cancelada de Telemicro junto a sus compañeras Jenny Blanco, Dannelis Veras y Sandra Berrocal, a principio de mes. Aunque estaban suspendidas desde el inicio de la pandemia.