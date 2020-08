Gobierno otorga pensión de 160 mil pesos mensuales al cantante Niní Cáffaro

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader le otorgó una pensión de 160 mil pesos mensuales al veterano cantante Niní Cáffaro, dos días después de que fuera despedido como director artístico del Teatro Nacional Eduardo Brito. El artista fue servidor público durante 28 años.

La disposición está contenida en el decreto 398-20 y establece la jubilación de Cáffaro, quien estuvo al frente del Teatro Nacional por espacio de 10 años.

“Mediante el decreto presidencial 398-20 se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión especial del Estado dominicano al señor Erasmo Alfonso Cáffaro Durán”, reza la disposición gubernamental.

En el Teatro Nacional no se ha designado a quien lo sustituirá, auqnue el actor y director teatral Carlos Espinal fue nombrado por el Poder Ejecutivo subdirector del Teatro Nacional y director interino hasta que se designe el titular de esa entidad.

La vida de Niní Cáffaro ha transcurrido entre el mundo artístico, el empresarial y la gestión pública. Durante 18 años fue administrador del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria y otros 25 años como ejecutivo del grupo León Jimenes. Desde 2010 fungió como director del Teatro Nacional.

La palabra retiro no está en sus pensamientos. “Quizás como servidor público pronto llegue el retiro, y estoy preparado para cuando venga ese día, pero no es que me quiera ir, aunque ya como artista es más difíci, eso será cuando Dios disponga”, había dicho a LISTÍN DIARIO el 25 de noviembre pasado cuando cumplió 80 años.