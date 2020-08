Andrés García confiesa que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a la mamá de Luis Miguel

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo RD

El actor de origen dominicano Andrés García afirmó que Luisito Rey, padre de Luis Miguel mató a la mamá del cantante, Marcela Basteri.

Durante una entrevista con el programa “Venga la Alegría” (Tv Azteca), el actor confesó que Luisito Rey le pidió ayuda para “eliminar” a la madre de “El Sol de México”.

Según relató García, cuando el Luis Miguel cumplió los 18 años su papá le prometió que le iba a dar un dinero, el cual parece nunca entró a las cuentas del cantante.

El protagonista de “Tú o nadie” contó que su relación con Luisito ya no era buena en ese momento, "Llame a Luisito y le dije 'a mí me consta que no le dabas su dinero por todo eso, qué porque era menor de edad. Ya no es menor de edad, devuélvele su dinero', que veo nunca se lo devolvió", afirmó.

“Le pidió ayuda al Negro Durazo para matarla, pero él lo mandó a la chin…”, confesó García.

"Yo ya andaba de mal genio con Luisito por qué estaba procediendo mal, entonces cuando me dice a mi lo de Marcela, porque Durazo ya me había avisado, le dije 'No Luisito estas mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas y yo lo sé, a mí no me vas a contar una historia',”, relató el artista.

Añadió: “Entonces llame a Mickey (Luis Miguel) y le dije, 'Tu ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá", reveló sin tapujos.

Andrés dijo que le pidió a Luis Miguel que cuidara a su madre porque Luisito ya le había pedido ayuda a él y a Durazo para matarla: “Finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito, una mujer de Mario, que también murió allá, lo dijo en una entrevista en España, que la ahorcó en una alberca", contó García.

El galán de las telenovelas fue una figura muy importante en la vida de Luisito Rey y Luis Miguel y en gran parte fue el hombre que ayudó a Rey a llevar al estrellato a su hijo.