Pavel Núñez: “Mi gente no solo por redes y si van a ayudar no lo publiquen, déjenlo anónimo”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantautor Pavel Núñez es de los que piensan que las donaciones y las ayudas deben quedar en el anonimato, por eso pidió a aquellos que están ayudando a los afectados de la tormenta Laura que si lo van a hacer no lo publiquen.

“Por favor mi gente no solo por redes, y si van a ayudar no lo publiquen, déjenlo anónimo, recuerden que la dignidad de los que están en dificultad cuenta, y muchas veces no quieren que vean su realidad tan cruda, ayuden”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Núñez dijo que su deseo es que hoy ayuden a las personas más vulnerables, todos aquellos que en algún momento se han pronunciado en contra de la desigualdad.

“Demos el ejemplo con acciones en pro de la igualdad, de la igualdad sin doctrinas, sin capitalismos o comunismos, desde la empatía y con las ganas de ver algo de lo que tenemos en otros”, concluyó el artista.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó preliminarmente que al menos 210 viviendas han sido afectadas por los efectos de la tormenta Laura.

De acuerdo con el mayor general retirado Juan Manuel Méndez, director del COE, se han reportado 1,050 personas evacuadas, 4 albergues y 129 ciudadanos albergados.