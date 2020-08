Actor mexicano de telenovelas Gabriel Soto en el "pico más alto" de su vida

Mónica Rubacalva/EFE

México

A pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto, al actor mexicano de telenovelas Gabriel Soto la vida le está sonriendo. Y así lo afirma él mismo en entrevista con Efe al asegurar que está viviendo su mejor momento en cuanto al trabajo, el amor y la salud.

"Estoy en el pico más alto que he estado en mi vida. Acabo de cumplir 45 años, me siento mejor que nunca, agradecido con la vida por tantas bendiciones porque tengo amor, salud, a mis dos hijas, trabajo, estoy en mejor forma física y mental, fuerte y con animo", afirmó a Efe.

Profesionalmente Soto está listo para comenzar las grabaciones de la nueva telenovela de Carmen Armendáriz de la que será protagonista junto con Fátima Molina.

Se trata de "¿Te acuerdas de mí?", la versión mexicana de la telenovela turca conocida como "Reina de la noche", que pretende llegar a las pantallas a finales de año en el horario estelar del canal Las Estrellas (de Televisa).

"Nunca había trabajado con ella (Carmen), va a ser un gran honor trabajar con una productora tan experimentada y con tantos éxitos en su haber en un proyecto que está increíble, una novela intensa llena de pasión y amor", asegura Soto, quien dará vida a Pedro.

Soto explica que se trata de una historia clásica pero actualizada. Desde su punto de vista las telenovelas han tenido que reinventarse y gracias a ello se han mantenido en el gusto del público.

"(Las telenovelas) se han ido adaptando a lo que la gente está pidiendo ver en contenidos, las historias son diferentes y el público para ellas nunca va a dejar de existir. La gente también quiere ver la historia clásica de amor", asevera.

Soto celebra que haya sido "una cara nueva" quien haya ganado el papel de Vera, una mujer aguerrida a la que Pedro llamará "gitana" y con quien vivirá un amor desenfrenado.

Además, el actor asegura que la situación actual que se vive con respecto a la pandemia no cambiará en nada lo apasionante de las escenas que se llevarán a cabo, pues asegura que la empresa tomará todas las medidas sanitarias necesarias para lograrlo.

"Hemos estado haciendo trabajos de mesa con los directores vía Zoom y finalmente Televisa estará llevando todas las medidas para evitar contagios. Desde pruebas de COVID semanales, hasta sanitización en todos los aspectos", explica el protagonista.

Con 20 años formando parte de los actores exclusivos de Televisa y con una trayectoria prominente que enmarca telenovelas exitosas como "Amigas y rivales" (2001), "Un refugio para el amor" (2012) o "Soltero con hijas" (2019), Soto asegura que nunca se niega a los ofrecimientos de trabajo y cada uno de ellos lo toma como un reto.

"Los personajes que me llegan son una bendición, yo siento que no estamos en la postura de elegir, si te llega una propuesta hay que hacerla y agradecerla, hay que hacer verdad lo que no es verdad y hay que darle vida a lo que no tiene vida, ese es el reto del actor" apunta.

DEMANDA CONTRA LAURA BOZZO

El pasado 17 de agosto Gabriel Soto y su pareja la también actriz Irina Baeva acudieron a la Fiscalía General de la Ciudad de México para ratificar la demanda en contra de la presentadora de televisión Laura Bozzo, en donde la acusan por difamación y discriminación, entre otras cosas.

"No puedo decir mucho porque es un proceso legal, pero así como le gané una demanda a (la revista) TV Notas por difamación y por tergiversar información y fotografías que me llevaron a muchos problemas personales, de la misma manera ratificamos una denuncia en contra de la señora Bozzo", aseguro a Efe el actor.

La controversia surgió luego de que Bozzo dijera en su sección en el programa "El gordo y la flaca" declaraciones en torno al papel como padre que Soto estaba teniendo tras su separación con Geraldine Bazán, así como calificativos negativos hacia Baeva.

"Yo creo que nadie tiene el derecho de juzgar una situación que ni si quiera le incumbe y que ni conoce, y menos una persona con micrófonos que lo hace a nivel internacional y mucho menos utilizar ese tipo de lenguaje con insultos, con ese tipo de groserías, amenazas hasta cierto punto, donde denigran mi reputación y la de mi pareja", termina.