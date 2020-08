Don Miguelo asegura no quiso promover morbo y da por terminado el “challenge”; figuras reaccionan

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras darse a conocer que el Ministerio Público inició una investigación sobre un "challenge" del exponente urbano Don Miguelo en el que participaron menores de edad, el artista reaccionó suspendiendo las publicaciones de videos del mismo y dijo que su intención no fue promover el morbo.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales el intérprete de “Siete Locas” dijo que la idea de hacer el “challenge” surgió a raíz de todos los videos que le envían los mismos padres de los menores para que lo publique en su Instagram.

“Cuando decidí publicar el primero, nunca lo hice con la intención de promover el morbo, ni con el objetivo de publicitar imágenes que pudieran causar un daño moral o de cualquier otro tipo en contra de ellos. Nunca en la vida”, reza parte de lo escrito.

Asimismo, aseguró que no necesita de esos recursos para popularizar su música ni tampoco generar controversia.

“Nunca ha sido mi intención dañar a nadie –algo que espero con sinceridad no haya sucedido–, pero por la salud de todos, a partir de este momento en que vivimos tiempos tan angustiantes, daré por terminada la publicación de los videos de niños haciendo el «challenge»”, indicó.

+ Reacciones

Esto ha generado múltiples reacciones a favor y en contra de que el artista publique los videos entre ellos, los también exponentes urbanos Vakeró y Shelow Shaq, la comunicadora Isaura Taveras y el productor José (Pinky) Pintor.

Vakeró

“Yo mismo té envié el de mi hija leslie, cual es la vaina que me vengan a buscar preso por eso coñaso, así porque una salió diciendo que no soy buen papá De una vez empezaron hablar Mierda pa eso es que sirven. Si no fuera atento con mis hijos tú cree que con eta olla que el corona virus tiene a to el mundo yo no tuviera sometido a la justicia, Mierda pa to el mundo que Jode La Paz del otro”, escribió el “Cantante de los raperos”.

Shelow Shaq

“Mi bro no hay mal que por bien no venga eso hará que el tema se pegue más, te quiero eres inocente a la situación Dios te bendiga”, dijo Shelow Shaq.

Isaura Taveras

“Son los padres los que están llamados a velar por la integridad de sus hijos, que bajo ningún concepto se ha visto lacerada por tu compartir un material que fue previamente autorizado y grabado por los mismos. Quienes te conocemos, respetamos y queremos, sabemos que tus intenciones JAMÁS serán las de dañar a nadie y menos la niñez. ¡Estamos contigo!”, expresó la comunicadora.

Pinky Pintor

Mientras que Pinky dio su opinión sobre el tema en un publicación del portal MásVip: “A modo de aporte : Mas allá de que las intenciones del artista sean buenas o malas, del contenido de los videos, (fuerte o inocente) y de que los padres los graben y envíen, está la Ley de protección al menor que está por encima de los artistas e incluso de los padres quienes aun siendo los responsables de sus hijos no pueden hacer con ellos ni su imagen lo que a ellos les de la gana. (ejemplos sobran) La imagen de los menores está regulada y más si va a ser monetizada por su difusión en todo tipo de plataformas. Creo que todo esto es producto del desconocimiento de muchos (incluso padres) aunque el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento).

Y qué fue “challenge”

Don Miguelo abrió en sus redes sociales un "challenge" para que sus usuarios bailen el tema "¿Y qué fue?", en el que participaron algunas menores. Estos videos ya no están en las redes del artista.

Esto generó la noche de este viernes un debate sobre la difusión de imágenes de menores de edad cargada de sensualidad no apta para niños ni adolescentes que no hayan cumplido 18 años de edad.

Investigación MP

Se recuerda que ayer viernes mediante un tuit de la fiscal Olga Diná Llaverías se dio a conocer que se está investigando el caso.

"Atención @Olgadinall, favor revisar esto", le escribió la procuradora adjunta Rosanna Reyes en un Twitter a la directora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Olga Diná Llaverías.

La magistrada respondió por la misma red social: "Les puedo avanzar que el MP está trabajando el caso. Y vamos a ayudar a no seguir difundiendo estas imágenes".