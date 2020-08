Carolina Sandoval aclara que no fue amante de César Conde, ex esposo de Pamela Silva

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Desde que fue despedida del programa “Suelta la sopa”, Carolina Sandoval ha ocupado titulares tanto por el mismo hecho como por sus fuertes declaraciones y esta vez no fue la excepción. La comunicadora hizo un “live” donde puso las cosas claras y aprovechó para aclarar que no fue amante de Cesar Conde, exesposo de Pamela Silva.

“Quiero ante todo decirles que de mí se han dicho muchas mentiras, creo que la mentira más ridícula que se ha dicho de mí es que fui amante de César Conde”, empezó diciendo Sandoval de quien fuera el presidente de Telemundo.

Y agregó: “Les quiero decir que no fui amante del caballero César Conde por múltiples razones, primero que nada, porque no me gusta, porque me parece una persona muy inteligente, lo admiro, él era una persona casado, porque a su esposa siempre la respeté y la admiré. Esa es la mentira más estúpida que han dicho de mí”.

A “La Venenosa” se le acusó de ser la tercera en discordia entre Conde y la presentadora de “Primer impacto”, Pamela Silva cuando estos aún estaban casados.

Entre todo lo que habló durante 47 minutos, la presentadora venezolana explicó que su salida del programa había sido muy irregular, que nunca le habían notificado nada por escrito.

También, aclaró que no se arrepiente del en vivo que hizo el 22 de julio, el que habría sido el causante del despido, cuando aclaró que ese día no estaría en el show porque no le habían dejado transmitir desde la casa, ya que su prioridad era cuidar a su madre, quien había sido diagnosticada con Pakinson en fase 2.

Sin embargo, “Veneno Sandoval” dijo que a día de hoy ella no sabe la causa de su despido.

De igual forma, se refirió a sus compañeros esta vez con nombre y apellido explicando los mensajes que ha tenido con algunos tras su salida del show incluyendo al productor Carlos Mesber, quien aparte de ser su exjefe, es también su compadre. Aunque en las ultimas semanas ha dejado claro que le hubiera gustado que ya no fuera así.

“Si a mí me suspendieron por hacer un en vivo, que está esperando la cadena para la que se transmite el programa, para suspender a todas las personas del programa para el que yo trabajaba, luego de que ellos han hecho en vivos y han hablado de situaciones difíciles… ¿Por qué no suspenden a Lucho, a Juan Manuel, a Jorge que entre lo que han dicho y no han dicho la gente supone que es una respuesta a lo que ha pasado?… ¿por qué a mí sí me suspendieron? Por un en vivo”, disparó e invitó a Telemundo a suspenderlos a todos.