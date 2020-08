Sia va al baño a hacer pipí en plena entrevista en vivo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante Sia demostró que a diferencia de como actúa en público con respecto a mantener el misterio de sus apariciones, en su casa se muestra tal como es y sin reservas. Así lo dejó saber al ir al baño en plena entrevista en vivo.

La artista, famosa por sus extravagantes pelucas, estaba siendo entrevistada en el programa radial “Ash, Kip & Luttsy with Susie O'Neill”, cuando los locutores escucharon un sonido extraño y le preguntaron que si estaba en el servicio.

Detalla la revista Quién, que la cantante respondió sin pudor diciendo: “Sí, me habéis oído. También he tirado de la cadena y no me da ninguna vergüenza".

En su defensa, la estrella de la música también añadió que había pasado el día trabajando como una loca y había calculado mal al pensar que conseguiría aguantarse las ganas de orinar hasta que pudiera colgar el teléfono.

"Me podían oír haciendo pis de fondo, y me estaba riendo por dentro al mismo tiempo. Y decidí tirar de la cadena sin disimular porque, saben qué, los famosos también son personas normales", añadió sin poder contener ya la risa.