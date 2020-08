Fefita la Grande aclara no está “mendigando” una pensión que por derecho le corresponde

Redacción Entretenimiento

La veterana merenguera típica Fefita la Grande aclaró lo que quiso decir ayer cuando le pidió una pensión al presidente Luis Abinader.

Tras los comentarios que surgieron en torno al tema la Gran Soberana explicó que no está mendigando una pensión, sin embargo, por derecho le corresponde.

“Yo no estoy pidiendo, mucho menos mendigando una pensión que por ley me corresponde”, escribió la artista en su cuenta de Instagram debajo de una serie de publicaciones que fueron titulares en la prensa nacional ayer martes.

Y se preguntó: “¿De qué me vale ser un patrimonio nacional, si me van a criticar y crucificar por el simple hecho de exigir un derecho?”, esto a raíz de las criticas de muchos usuarios que dijeron que la cantante no necesita el dinero.

Aunque en el programa “Tú opinas” que conduce el comunicador Félix Victorino y se transmite por CDN, “La vieja Fefa” dijo: “Yo espero que Abinader se conduela de mí y me pensione porque yo creo que ya ta' bueno”, Fefita negó que haya dicho eso.

“Estas son las cosas que me dan motivos paras enojarme, a veces digo algo y lo convierten en puras blasfemias. ¿De dónde a cuándo yo he dicho que se conduela de mí? ¿Acaso estoy muerta o es que yo no merezco la pensión en mis 76 años de edad? ¿De nada me ha servido dar la vida por este país?”, se cuestionó.

También aprovechó para hacerle una critica a la prensa nacional: “Soy dominicana y a veces siento que en mi país los comunicadores y los periódicos sólo destacan las noticias a su manera o a su preferencia”.