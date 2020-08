Irving Alberti: “Si lo van a hacer bien… por mí puede nombrar sus hijas, los sobrinos, la tía”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A propósito de la designación del presidente Luis Abinader de los nuevos viceministros entre los que se encuentran familiares de funcionarios del gobierno, el comunicador y humorista Irving Alberti se pronunció en las redes sociales a favor de estos nombramientos.

Alberti dijo que él lo que quiere es que sus hijos puedan salir a la calle tranquilos y que tengamos paz: “Por mí puede nombrar sus hijas, los sobrinos, la tía, los primos. Probablemente será en los únicos que confía que no van a cobrarle el favor de ponerlos en el gobierno”, escribió en una serie de imágenes publicadas en su Instagram.

Agregó que si él fuera presidente nombrara a sus familias que son seria, a sus amigos incorruptibles porque confía en ellos y puntualizó: “Que nos gobiernen los Abinader, pero que nos saquen de esta basura”.

Sobre los que opinan que hay mucha gente preparada en el país y que no tienen conexión con el gobierno, explicó: “Es cierto que hay mucha gente preparada pero como está este país vuelto un desastre, no se puede poner uno a inventar en gente que no sea de confianza”.

El presentador de “Chevere Nights” manifestó que no tiene problemas a quien nombren, si lo van a hacer bien “por mi que nombre el hermano. Los que pasaron hicieron de todo con familia y sin familia”.

“A quien no nombraría sería a un grupo de ladrones con una larga carrera política para que sigan comiéndose el país”, precisó.

También abogó por un país donde se cumpla la justicia: “Yo lo que quiero es un mejor país. Ojalá sean Abinader y Arbaje todos”.

El conocido “Manín” dejó claro que eso es solo lo que piensa y que no tiene puesto, ni cargo, ni le han dado dinero por hacerlo.

El presidente Luis Abinader designó nuevos viceministros entre los que se encuentran el hijo de la alcaldesa, Carolina Mejía y la hermana del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, lo que desató una ola de comentarios y criticas en las redes sociales.

Uno de ellos fue el del comunicador Sergio Carlo, quien criticó condenó estas designaciones. “Todo indica que habrá familias sagradas en el nuevo gobierno de Luis Abinader”, escribió en Twitter.