Miley Cyrus reveló que toda su vida se ha sentido atraída por las chicas

Luisanna Carrasco

Santo Domingo RD

La polémica cantante estadounidense y ex chica Disney, Miley Cyrus reveló unos detalles acerca de su sexualidad, la estrella confeso a través de una entrevista para el podcast ´´Call Her Daddy´´, que desde los 11 años empezó a sentir atracción hacia las mujeres, pues en ese entonces tenía una afición con minie mouse y la considera un personaje muy sexy.

´´Me atraían las chicas mucho antes de que me atrajeran los chicos, cuando tenía 11 años solía pensar que Minnie Mouse era súper sexy y bonita, lo que fue bastante bueno porque termine en Disney. Eso aumentaba mis posibilidades con Minnie a 100´´, manifestó Cyrus.

Ademas la intérprete de ´´we Can´t Stop´´, explicó que a medida que fue creciendo siempre se sintió más atraída por las mujeres que salían protagonizando las películas que por los galanes que hacían a más de una suspirar.

´´siempre pensé que los personajes femeninos de la pantalla grande eran muchos más atractivos que los hombres, de hecho nunca entendí realmente que estaban haciendo esas mujeres con esos idiotas´´, indicó Miley.

Cuando llego a la pubertad, la mayoría de sus amigas le contaban todo lo que hacían en sus relaciones, cosa que la Miley no le gustaba y no entendía mucho, así que buscó la forma de que todas sus amigas estuvieran con ella. La artista confesó que su primera vez fue con una mujer y tuvo dos relaciones antes de salir con el sexo opuesto.

La cantante también confesó que su primera vez con un hombre fue cuando tenía 16 años y luego se casó con él, así que Liam Hemsworth, fue el primer hombre en la vida de Cyrus en todos los sentidos.

´´Fue cuando tenía 16 que tuve mi primera relación con un tipo… luego termine casándome con él, asi que es una locura, Anteriormente mentí mucho acerca de eso y dije que él no era el primero para no parecer una perdedora´´, dijo Miley .

Acerca de sus relaciones con las mujeres, Cyrus explicó que la dinámica es mucho más fácil y encajaba mejor en esas relaciones, ya que el papel que desempeñaba tenía más sentido para ella, por lo que le dio más importancia a ese tipo de relaciones.

´´Es dentro de este tipo de relaciones no me sentiré extraña al pagar todo yo. Eso también es un estereotipo, si voy a estar con chica estoy dispuesta a estar con ella, aunque sea una perra poderosa o que sea tan o más exitosa que yo. Eso está bien, no me importa en lo absoluto quien pague que y es genial´´, dijo la cantante.

Miley siente que encaja perfectamente con las mujeres porque no hay una lucha de poderes por quien lleva las riendas de la relación y afirmó que ella suele ser dominante. La ex chica Disney también indicó que ha estado con todo tipo de chicas y que cuando está en una relación no solo busca sexo, sino alguien que la complemente como persona.

Al referise de que hizo para superar su difícil separación con el actor Liam Hemsworth, Miley dijo que se enfocó en trabajar en sus proyectos y hacer listas, pues es una manera de organizarse y mantenerse centrada.

´´Me encantan las listas, mantienen a todo mi mundo encaminado, me arruinaría si no hiciera listas. Todos los días tengo una lista con cosas que hacer y como lo voy hacer´´, explicó la cantante.