Dianabell Gómez, la esposa de Franklin Mirabal, pregunta: "¿Dónde está el chapeo y la falta?"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La presentadora de televisión Dianabell Gómez reaccionó molesta ante los cuestionamientos referentes a su relación matrimonial con el cronista deportivo Franklin Mirabal, con quien se casó en febrero de 2019 y que en estos días están en la boca de la farándula por una supuesta separación.

“¿Dónde está el chapeo y la falta? ¿Qué ustedes hablan? De carro y dinero, ¿dónde están? Ustedes hablan como que conocen a uno, como si vivieran conmigo. Ustedes no conocen los problemas de nadie”, expresó Dianabell en sus redes sociales.

Luego agregó: "A mí no me gusta hablar de temas personales ni mucho menos de chismes, pero si yo hablo yo sé que esto se viene abajo y van a seguir más chismes. Usen esa cabeza para cosa productiva, que dinero y chapeo que supuestamente hice es imaginario, porque yo no tengo nada ni me interesa nada”.

La pareja se encuentra en los mentideros de la farándula luego de que el periodista José Peguero publicara en su portal Ensegundos.do que estaban separados, a lo que Mirabal respondió de manera airada y negó que estuviera separado de su esposa.

Sin embargo, la joven presentadora le confirmó a Peguero que en realidad están separados desde hace varios meses, mientras Mirabal insiste en que no. A eso se agrega que el periodista deportivo anunció este viernes que se encuentra contagiado de Covid-19.