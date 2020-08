Trujillo, el personaje dominicano más representado en la pantalla

Pachico Tejada

Santo Domingo

Uno de los personajes de la historia dominicana que crean mayor fascinación es Rafael Leonidas Trujillo.

El villano más reconocido de nuestra historia, pero que a la vez, gracias a la mitología que se ha construido a su alrededor, resulta sumamente interesante, a pesar de lo oscura y siniestra que es su memoria.

Es por esto que muy buena parte de la literatura de los años que siguieron a su ajusticiamiento se dedica a su figura, su tiempo, sus motivaciones, sus crímenes y a los héroes que lo enfrentaron.

El cine no ha escapado a ello. Todo lo contrario. Trujillo es el personaje histórico que más ha sido representado en la pantalla. Y no solo en el cine local, sino que también en producciones internacionales se le ha puesto rostro y gestos al dictador que gobernó esta media isla durante tres décadas.

Aquí destacamos varios de los actores que lo han interpretado y las producciones en las que ha aparecido.

Desde el chicano Edward James Olmos (“En el tiempo de las mariposas”), los cubanos Tomás Milian (“La fiesta del chivo”) y Enrique Almirante (“El misterio Galíndez”) , o el puertorriqueño Efraín Figueroa (“El teniente Amado”), pasando por los mexicanos Damián Alcázar (“Rubirosa”) y Julio Bracho (telenovela “El chivo”).

A ellos se unen los dominicanos Mario Lebrón (“Del color de la noche”, “El fantasma de mi novia”), Juan Fernández (“Trópico de sangre”), Giovanny Cruz (“Arrobá”) y Víctor Checo (“Del fondo de la noche”), todos han hecho un Trujillo distinto y apegado a lo que ha mandado el guión de turno.

Edward James Olmos, “En el tiempo de las mariposas” (In the time of Butterflies, Mariano Barroso, 2001)

Adaptación de la novela de Julia Álvarez, “En el tiempo de las mariposas”, la película homónima fue producida y protagonizada por Salma Hayek para HBO. Edward James Olmos dio vida a Trujillo en esta cinta que se centraba en su relación con las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

Tomás Milián, “La fiesta del chivo” (Luis Llosa, 2005)

Basada en la novela de Mario Vargas Llosa, al igual que esta, la película mezcla hechos reales con ficticios para mostrar que la corrupción de los que estaban por debajo del “Jefe” no tenía límites. Protagonizada por Isabella Rosellini, Tomas Milian encarnó a un Trujillo que vivía sus últimos días.

Juan Fernández, “Trópico de sangre” (Juan Delancer, 2010)

Juan Fernández da vida a Trujillo en esta cinta que explora la relación de las hermanas Mirabal con la caída del régimen y que tiene a Michelle Rodríguez como Minerva Mirabal.



Efraín Figueroa, “El teniente Amado” (Félix Limardo, 2013)

Efraín Figueroa hace de Trujillo en esta cinta escrita por Huchi Lora y que busca resaltar la figura heroica del teniente Amado García Guerrero, uno de los ajusticiadores del tirano la noche del 30 de mayo de 1961, encarnado aquí por Amaury Nolasco.

Mario Lebrón (“El fantasma de mi novia”, Francis Disla “El Indio”, 2018)

El actor Mario Lebrón ha hecho de Trujillo en el cine en dos oportunidades. La primera en el drama histórico “Del color de la noche” y la segunda en la comedia “El fantasma de mi novia”. El hecho resulta más particular porque en una lo hace con seriedad y en la otra en tono de humor.