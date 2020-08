Clarissa Molina queda excluida de Premios Juventud 2020

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque en un principio Clarissa Molina fue anunciada como co-presentadora de Premios Juventud 2020, la comunicadora y actriz dominicana reveló que ya no estará participando en la premiación porque la empresa así “tomó la decisión”.

La reportera de “El Gordo y la Flaca” (Univision) iba a ser la presentadora del programa de antesala a la ceremonia junto a Jomari Goyso y Amara La Negra. Ahora en su lugar estará la actual reina de Nuestra Belleza Latina, la venezolana Migbelis Castellanos.

“Este jueves 13 de agosto se celebra desde antes de las 7 Premios Juventud. Yo no voy a estar”, dijo la joven y explicó: “Porque la empresa tomó la decisión de no estar. Ya no estaré, no seré parte”.

Aunque Clarissa estuvo contagiada de coronavirus, se recuperó hace ya varias semanas y se desconoce si esa es la razón por la que la modelo fue excluida u otras que la empresa no ha dicho públicamente.

Los premios que se estarán celebrando mañana jueves 13 de agosto bajo un “fuerte protocolo de seguridad” para evitar la propagación del virus, contará con varios dominicanos, como Francisca Lachapel en la conducción principal, Amara la Negra en la antesala del programa, la actriz Julissa Calderón y el artista urbano, El Alfa presentando algunas categorías.