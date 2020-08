Gabriela Bo, exesposa de Cristian Castro, destapa oscuros detalles del artista y asegura que también la golpeaba

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A 16 años de haberse divorciado de Cristian Castro, la modelo paraguaya Gabriela Bo no solo confirmó la versión de Yolanda Andrades de que el cantante golpeó a su madre, Verónica Castro, sino que reveló que también a ella la golpeó.

A finales de junio la conductora mexicana Yolanda Andrades declaró que Cristian golpeó a su madre, al grado de que la actriz tuvo que visitar el hospital por las graves lesiones que le provocó.

Ante estas declaraciones, el artista achacó los problemas de los Castro a la “posesividad” y a la aportación de cada uno de los miembros.

Sin embargo, ahora la exesposa del intérprete de “Vuélveme a querer” confirmó la versión de Andrade y compartió detalles oscuros de su matrimonio que duró un año (2003-2004).

En el programa “El Run Run del Espectáculo” se compartió una carta que Gabriela Bo le envió a los presentadores luego de que le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones que Yolanda había hecho en ese mismo show.

“Lo único que te puedo decir es que todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte y claramente consecuencia de un vínculo familiar muy enfermo y de círculos viciosos”, dijo la empresaria, quien no ha querido dar entrevista sobre el asunto porque en un principio se le juzgó “por contar que Cristian Castro me pegó”.

“Le creo a Yolanda cuando dice que Cristian Castro golpeó a Verónica Castro, yo lo viví en carne propia. Me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada, aún no conté lo peor”, reveló.

Bo relató algunos detalles que vivió en su matrimonio y los comportamientos “raros” del artista: “Cristian tenía actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera (biberón) le tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad”, dijo.

“Llegó a tener dos armas, una en la mesita de luz y yo tenía que vivir de esa manera. Un día me dio tanto miedo verlo tan loco que las escondió en el secarropa y en la noche me proponía ir al super para salir y no dormir. Teníamos que dormir de día, no era normal, pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica. Trataba de hacer todo bien, vengo de una familia tradicional le cocinaba y si no le gustaba me dejaba sola y aparecía tres días después”, remarcó sobre el vínculo tóxico que llevaban.

La modelo paraguaya contó que el cantante de “Volver amar” se la vivía cambiando su número de celular y que le fue infiel en múltiples ocasiones. “Ya la situación era insostenible, él me había amenazado. Logré volverme a Paraguay, me escapé”, añadió.

Además, reveló que Cristian le fue infiel en múltiples ocasiones y recordó que el 14 de febrero de 2004 él se encontraba de gira, así que lo llamó a su hotel y se encontró con la sorpresa de que quien atendió la llamada fue Valeria Liberman, con quien Cristian -acusó- la engañó 8 de los 10 meses que estuvieron juntos y que terminaría siendo también esposa del intérprete.

Cuando se encontraba en Paraguay, según el escrito difundido en el programa argentino, Cristian Castro la llamó para que volviera y “que si no me iba a buscar y que iba a cambiar”. Más tarde, le notificaron que el cantante había interpuesto una demanda de divorcio. “Me dijo ‘No pasa nada. Nos divorciamos, pero vamos a seguir siendo pareja’. Cuando me quise ir me había escondido el pasaporte no me dejaba ir, me tuve que escapar del infierno que estaba viviendo. Me obligó (Cristian Castro) a firmar un acuerdo de confidencialidad, donde no podía mencionarlo; ni él a mí”, relató.

De acuerdo a la carta leída en el espacio televisivo, Bo tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles ya que en México él es una verdadera estrella y fueron muy pocos los que creyeron en su palabra.

“Cristian me golpeó, pero como él y su familia eran famosos en México y tiene una sociedad machista prefirieron creer que mentía. Sufrí la peor de las situaciones por la que puede pasar una mujer”, manifestó.