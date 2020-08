Comparan a Belinda y a Eiza González en cantidad/calidad de novios, desatándose un debate

Redacción de Entretenimiento

Belinda y Christian Nodal destaparon su relación amorosa y eso arrastró en México un alud de comentarios sobre un terreno fértil en cuestiones de chismes de parejas. La masa se llevó de paro también a la actriz Eiza González, quien fue comparada en cantidad de novios con su compatriota e intérprete de "Amor a primera vista".

A través de redes sociales la gente en México comenzó a hacer comparaciones entre las parejas que ha tenido Belinda y las de Eiza González, en una discusión mediática en la que también hubo expresiones de machismo, clasismo, racismo y otras discriminaciones.

Se hizo viral una imagen en la que salían fotografías de ambas artistas y de sus parejas conocidas. De González se ha sabido acerca de varios novios reconocidos internacionalmente y caucásicos, mientras que los de Belinda que aparecen en la imagen son personalidades mexicanas.

El debate quedó cerrado en una pregunta con miles de respuestas: "¿Quién ha tenido mejores parejas?"

La lista de Eiza incluye a Liam Hemswoth, Calvin Harris, Josh Duhamel y Timothée Chalamet. A éste último se le ha visto muy cariñosa en los últimos tiempos en Holywood, donde él saltó a la fama por su rol protagónico en "Call Me By Your Name" ("Llámame por tu nombre").

La lista de novios de Belinda: Nodal, Lupillo Rivera, Giovani Dos Santos y Mario Domm. Se habla de que Dos Santos fue su gran amor de juventud, como lo dejó ver en un reality show donde habló de lo mucho que le costó superar la ruptura con el deportista.

+ Las comparaciones

El enfrentamiento entre los seguidores de ambas mujeres se centran en temas discriminatorios como comparar los hombres que han sido sus parejas en asuntos económicos, de belleza física, de fama y hasta de si eligen más mexicanos o extranjeros.

Usuarios en Twitter hacían énfasis de forma negativa en el color de piel de los pretendientes de Belinda, en su mayoría morena, por lo que además de misógina al indicar que una de ellas es mejor que otra por los hombres que las han acompañado, la imagen cayó en el racismo.

Por esto, Eiza publicó esta serie de tuits en un tono de enfado y cansancio por ser en muchas ocasiones el foco de atención por sus parejas.

Al reaccionar sobre el debate, la actriz expresó su desacuerdo con dichas comparaciones, y lamentó que la "terrible mentalidad misógina" le otorgue valor a la mujer por su conexión a un hombre.

"Espero que el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre", escribió González en Instagram.

Luego agregó: “Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”.