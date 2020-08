Charlize Theron: 45 años de sangre en Sudáfrica, y de sudor y gloria en Hollywood

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Charlize Theron, que este viernes cumple 45 años de edad, vio morir a su padre por las propias manos de su madre, en Sudáfrica cuando ella apenas tenía 15 años. Una noche de junio de 1991, él llegó borracho a la casa, con pistola en manos, amenazante, disparó tres veces, atravesando con la ceguera furiosa de las balas la puerta de la habitación donde ambas estaban muertas del miedo. Ocurrió el milagro: los tiros fallaron y la escena de película de terror tomó otro giro: Gerda, la señora, tenía una pistola y mató a su marido.

“Ella puso fin a la amenaza, fue en defensa propia”, afirmó en diciembre pasado Charlize al hablar de manera abierta sobre el suceso, que pone de ejemplo de vida para quien sufre situaciones de violencia de género o familiar.

Incluso, en esa época su madre la internó en un centro para evitar que conviviese en una familia con disputas constantes.

+ Partida a EE.UU.

La violencia intrafamiliar fue una de de las razones por la que Charlize Theron decidió viajar a Estados Unidos para intentar pegar un salto adelante en su futura carrera en el cine y dar un giro a su vida, que este viernes celebra sus 45 años en solidez personal y cinematográfica.

La gran prueba de esa aventura dio sus frutos con los premios que recibió en 2004 por el personaje de Aileen Wournos en “Monster”. Un Óscar y un Globo de Oro que la acreditaban como la mejor actriz del año fueron el resultado de su interpretación en el film dirigido por Patty Jenkins.

La película, basada en hechos reales, contaba la historia de una prostituta que se había convertido en asesina en serie, quien posteriormente fue capturada y ejecutada en 2002.

Una vez con el premio entre sus brazos no dudó en visitar a una persona a la que rendía gran admiración, el entonces presidente Nelson Mandela, quien le dio las gracias por “situar de nuevo el nombre de Sudáfrica en el mapa”, palabras por las que la Theron no pudo contener las lágrimas de emoción.

Sin embargo, la primera oportunidad de trascendencia para demostrar el talento que poseía había llegado en "The devil's advocate"(1997), película en la que compartió cartel con Keanu Reeves y Al Pacino, donde interpretaba a la mujer de este último.

No obstante, su primera aparición en la gran pantalla se había producido dos años antes en "Children of the corn III: urban harvest", donde se pudo ver a una joven que, pocos años después, se haría con un nombre en Hollywood.

Desde estos comienzos y hasta la fecha ha trabajado bajo las órdenes de directores como Woody Allen, en "Celebrity"(1998) y "The Curse of the Jade Scorpion" (2001) o Ridley Scott, en "Prometheus"(2012).

También amplio es el elenco de actores con los que ha compartido rodaje en estos veinte años dedicados al cine, ya que ha trabajado con artistas como Edward Norton, Jason Statham o Donald Sutherland, con los que coincidió en el rodaje de la pelicula "The Italian Job" (2003).

'Lejos de la tierra quemada' (2008), 'Blancanieves y la leyenda del cazador' (2012), 'Fast & Furious 8' (2017), 'Tully' (2018) o 'Casi imposible' (2019) son otros de los títulos más destacados de su carrera, que sigue gozando de una salud excelente.

Su más reciente trabajo en pantalla, "The Old Guard" ("La vieja guardia"), fue estrenada en Netflix en julio pasado.

Bajo la dirección de Gina Prince-Bythewood, aquí interpreta a Andromache the Scythian, Andy para los amigos, una guerrera, con incapacidad para morir y edad indefinida, que lleva miles de años luchando.

+ Icono de la publicidad y las revistas

No solo en el cine se pueden encontrar referencias a su trabajo. Charlize Theron ha sido el rostro protagonista de anuncios que le han aportado grandes ingresos económicos.

A finales de la década de los 90 fue imagen para la firma de bebidas “Martini”, aunque la muestra de que las grandes marcas siguen contando con su figura es el anuncio del perfume “J'adore” de la casa francesa Dior en 2014.

Una de las portadas de la revista "Vanity Fair" de 1999, mostraba ese legado físico que había heredado de sus progenitores (madre con ascendencia alemana y padre francés) y la asemejaban visualmente a la diosa Venus pero con una disposición provocadora.

Sin embargo, la polémica se cernió sobre otra portada ese mismo año. La revista “Playboy” mostró a la joven actriz que posaba semidesnuda en unas fotografías tomadas cuando aún no era famosa y, aunque ella intentó que esas imágenes no vieran la luz, no lo pudo evitar.

+ Fama sin olvidar raíces

El éxito en la gran pantalla no le ha ganado la partida a su personalidad e historia, pues siempre mantiene una mirada cercana hacia su tierra natal, donde defiende el avance de la escolarización, además de ser una de las actrices más involucradas en la lucha contra el sida.

"Estoy orgullosa de ser sudafricana y, como ciudadana de este país haré por él todo lo que esté en mi mano”, ha reiterado en numerosas ocasiones.

Y es que, a pesar de residir en Hollywood y tener doble nacionalidad desde 2007, no olvida la tierra de la que proviene y colabora contra el sida de forma activa en Sudáfrica, que es uno de los países con las tasas mundiales más altas de afectados por esta enfermedad.

Gracias a esta participación constante en los problemas sociales, se ha ganado el reconocimiento de ser una de las invitadas estrella en uno de los mayores acontecimientos benéficos del mundo en favor de las víctimas del sida, el "Life ball" (baile por la vida), que se celebra todos los años en la ciudad de Viena (Austria).

Esa cara solidaria y de compromiso social la reflejó también en el cine con “The last face”, donde dio vida a una mujer de origen africano que se enfrenta a los conflictos sociales que sufren las poblaciones más necesitadas.

+ Los amores

A pesar de su cautivante belleza y su imponente personalidad, el amor duradero no parece estar de su lado y hace años que es una soltera de oro en Hollywood.

Parejas se le han conocido al menos tres. De 1997 a 2001 mantuvo una relación con Stephan Jenkis, el vocalista de la banda Third Eye Blind.

Otro afortunado fue el actor irlandés Stuart Townsend, con quien protagonizó Atrapada (2002) y Juegos de Mujer (2004) y permaneció a su lado durante nueve años.

Sin embargo, su enlace más mediático fue el protagonizado con Sean Penn, en 2015, que apenas duró unos meses.

Después la prensa del corazón la ha relacionado con Alexander Skarsgard o con Brad Pitt, pero ella sostiene que tiene estos últimos cinco años sola.

Aunque no se ha casado, Theron tiene dos hijas adoptadas: Jackson —a quien adoptó en 2012 y pide que la traten como una niña porque es transgénero— y August, adoptada en 2015.