Evaluna revela por qué tomó la decisión de llegar virgen al matrimonio y cómo lo tomó Camilo

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son una de las parejas más queridas en las redes sociales. Los jóvenes intérpretes derrochan miel en cada una de sus publicaciones y tal como trascendió la joven de 22 años había decidido llegar virgen al matrimonio. Ahora ella misma explicó cuándo y por qué lo hizo.

Aunque en una ocasión su padre, el artista Ricardo Montaner, habló sobre la decisión de su hija más pequeña, ahora es la propia actriz quien decide revelar la razón que la llevó a mantenerse casta hasta llegar al altar.

"A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, contó la artista en el podcast “Se regalan dudas”.

La protagonista de “Club 57” dijo que no fue fácil mantenerse fiel a sí misma porque mucha gente trataba de convencerla de lo contrario.

"No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión, que para mí fue como una revelación espiritual", expresó.

Evaluna también habló sobre la reacción del intérprete de “Tutu” frente a su decisión: “En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo. Pobrecito, tuvo que sufrir”.

Luego de contar su experiencia la también cantante le dio un consejo a los jóvenes: “Estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”.

Entre otras cosas, reveló que desde niña supo que se casaría joven, que sólo tuvo un novio antes de Camilo.

“Camilo es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo… Entonces, cuando él me empezó a hacer las preguntas yo tuve que empezar a buscar para contestarle y meterme más en mi relación con Dios, fue ahí que yo dije este es el tipo para mí”.

Después de cinco años de noviazgo, Evaluna reconoció que ella sigue sintiéndose emocionada cada que mira a su esposo, pues ha decidido trabajar en los pequeños detalles que mantienen el enamoramiento intacto

Anteriormente Ricardo Montaner ha sido cuestionado sobre este tema en una entrevista con Telemundo dijo: “Ella lo eligió por libre que es y porque cree, firmemente, que debía hacerlo así", continuó. "Porque ella tiene, más que un pacto conmigo, un pacto con Dios. Y ella lo ve de una manera en la cual todos tenemos que respetarle. Es su forma de pensar y nosotros nos sentimos muy felices por eso".

Evaluna y Camilo contrajeron matrimonio el pasado 8 de febrero, una vez volvieron de su luna de miel, debieron cumplir cuarentena en Miami donde comparten con el clan Montaner desde entonces.