¡A Correr los Lakers! El Alfa se echa para atrás y rechaza grabar con Tekashi 69

Tras haber anunciado el remix del tema “Singapur” junto a Tekashi 69, el intérprete urbano dominicano El Alfa “le saca los pies” y decide no grabar con el controversial para no “ensuciar” su carrera.

En los pasados días “El Jefe”, como se le conoce a urbano dominicano, anunció que estaría haciendo el remix de la popular canción con el rapero de origen mexicano. Sin embargo, desde que publicó el clip, donde aparece en una videollamada con Tekashi, sus fanáticos y algunos artistas en su mayoría boricua se volcaron en contra de El Alfa para que no lo hiciera.

“No voy a ensuciar 12 años de carrera!! Lo de #69 no va repito ya no se va a grabar con 69 att: #ElAnimal”, escribió el cantante de “Pam” debajo de una fotografía de él mismo con un teléfono, que muchos asocian con que ya le informó su decisión a Tekashi 69.

En el mismo momento que el nominado a Premios Juventud dio a conocer la noticia empezó a recibir felicitaciones tanto de sus fanáticos como de sus colegas boricuas, quienes califican al rapero mexicano de “chota”, refiriéndose a que supuestamente Tekashi colaboró con la justicia dando nombres y así conseguir una rebaja de condena tras haber estado en prisión.

Apoyo boricua

A través de las historias de Instagram, el artista puertorriqueño Arcángel le envió un mensaje a El Alfa apoyando su decisión.

“Ya lograste lo que nadie de tu genero pudo-1 entonces mantenía como es! Los dominicanos somos gente de respeto no te hace falta ya tienes el respeto! Contamos contigo para que nuestra gente siga representado sigue como vas! Ya eres un líder no nos dejes caer”, escribió el cantante puertorriqueño de origen criollo.

Y agregó: “Yo prefiero el respeto de la gente que cuando no tenía nada me hizo gente y migente y yo no corremos con eso! Sabemos en las aguas que navegamos y la traición viene en el paquete no hay excusa. Piensa en tus amigos presos de la misma manera que ellos estuvieron dispuestos a perder por ti. Gracias @elalfaeljefe”.

Asimismo, el rapero Tempo, quien fue uno d ellos primero en atacar la colaboración, le dejó un comentario a El Alfa y aplaudiendo su decisión.

“Es de hombres rectificar y no tan solo ibas a ensuciar tu carrera, que es secundario... estamos hablando de la dignidad, y perder el respeto de la gente que verdaderamente te hizo... (LA CALLE) El mensaje llegó y a usted que es el máximo exponente de RD a nivel mundial, no le hace falta grabar con ese huele bicho y darle a pensar a los fanáticos y estos niños ratas que lo que él payaso ese hizo, ¡está bien! La calle es pa hombre y hay que poner los códigos como prioridad @elalfaeljefe #siempretemponuncatekashi”, escribió.

Tekashi 69 ya es un hombre libre

Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, concluyó hace unos días con el período de arresto domiciliario en que permanecía desde el pasado mes de abril.

El músico estadounidense de trap, hip hop y reggaetón de 24 años, no perdió tiempo y lo celebró saliendo a grabar el videoclip de un nuevo sencillo, que se estrenó el pasado lunes con el título ‘PUNANI’ y ya cuenta con más de 36 millones de visitas en YouTube.

El joven pelo multicolor fue condenado a 24 meses de prisión con cinco años de libertad supervisada, de vuelta por involucrarse en hechos delictivos con pandillas.

Se exponía a una sentencia de hasta 47 años de cárcel que logró evitar tras testificar contra varios de sus antiguos compañeros de la banda Nine Trey Bloods.