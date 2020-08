Dannelis Veras sobre despido de Telemicro: “Son decisiones administrativas. Me voy tranquila y súper agradecida”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Es oficial la cancelación de las “chicas extremas” Yubelkis Peralta, Sandra Berrocal, Jenny Blanco y Dannelis Veras de Grupo de Medios Telemicro. Así lo confirmó esta última a LISTÍN DIARIO.

La comunicadora Dannelis Veras expresó que el despido se debe a decisiones administrativas de la empresa, pero se va tranquila y agradecida con la oportunidad que le brindaron.

“Son decisiones administrativas, lo que si te puedo decir es me voy tranquila y super agradecida por la oportunidad que me dieron de crecer profesionalmente por muchos años, en la plataforma de extremo a extremo, haciendo lo que me apasiona, con amor, entrega y disciplina”, dijo Veras a LISTÍN DIARIO.

Por su parte, Sandra Berrocal realizó un “live” a través de su Instagram para enviarle un mensaje a todas las personas que están sin empleo y promocionar los productos que vende.

Sin embargo, la presentadora no se refirió al tema de la cancelación.

Se recuerda que las conductoras tenían varios meses suspendidas del programa “De Extremo a Extremo” (canal 15), debido a la crisis del coronavirus.

Tras la suspensión de las comunicadoras, Telemicro contrató a la venezolana Jessica Pereira, quien continúa conduciendo el programa junto a Caroline Aquino, Nahiony Reyes, Alex Macías y Jary Ramírez, antiguos miembros del meridiano.