Carolina Sandoval “suelta la sopa” sobre cómo se enteró de su despido del programa de Telemundo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El despido de la presentadora Carolina Sandoval del programa “Suelta la Sopa” ha ocupado titulares en los medios de comunicación por más de una semana y ahora la venezolana ha sumado un nuevo capitulo al revelar cómo se enteró que ya no pertenecía al espació que laboró durante siete años.

“La Venenosa”, como se le conoce, “soltó la sopa” en su programa “El Trasnocho con Caro”, donde dijo que se enteró de su despido por las redes sociales.

"La única verdad de todas las cosas que han dicho la verdad es que me enteré que no estaba más en el lugar donde estuve durante 7 años por las redes sociales y por la televisión", reveló la comunicadora en el video compartido en su perfil de Instagram.

Sandoval agregó que luego la llamaron por teléfono, pero solo después que se supiera la noticia.

"Luego ¡llamaron por teléfono! Para que sepan. Y no me mandaron ni siquiera una cartica como la que le mandan a la gente cuando se le muere alguien, cuando se parte un pie... Se los estoy diciendo porque ustedes se lo merecen y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta la sopa", aseguró la presentadora.

Pese a todo esto, Carolina prefiere quedarse con todo lo bueno que le dejó el programa de Telemundo. "Fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia, es lo único que tengo que decir, no estoy ardida. Pero ya sabrán", concluyó.

Hace varios días el programa de farándula se refirió al despido de la conductora.

“‘Suelta la Sopa’ es un programa muy transparente y es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia, ustedes en casa, las personas que ven Telemundo. Hace ya 7 años comenzamos ‘SLS’, en este viaje hemos tenido distintos compañeros, a partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en ‘suelta La Sopa’ continua con todos ustedes continúa” dijo Jorge Bernal, presentador del programa de farándula.

De acuerdo con las informaciones que circulan en las redes sociales y medios de comunicación internacionales, la decisión de Telemundo de sacarla del programa estaría relacionada con el hecho de que el 22 de julio, minutos antes de salir al aire el espacio había recibido una llamada de la planta televisiva para decirle que debía hacer el show en vivo desde el estudio.

Los rumores indican que se debe a que “La Venenosa”, como es conocida la comunicadora, se negó a asistir a los estudios de Telemundo Center por miedo a contraer el COVID-19 y contagiárselo a su madre, quien fue diagnosticada con Parkinson en fase 2.

En varias publicaciones la periodista ha dado a entender que probablemente esté en conversaciones legales y no deba hablar claramente al respecto sobre el estatus de su relación con el programa ni con el canal. Por los momentos, anunció que aclarará la situación próximamente.

“By the way’ (a propósito) mi gente, por razones que conocerán luego no puedo hablar ahora. Obvio que si ustedes han estado hasta en el nacimiento de mis hijas, almuerzos y en mis idas al baño, créanme que ahora no será la excepción. Todo a su tiempo. “Love You! (los quiero). Se me olvidaba decirles que en el menú aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon, entre otros”, concluyó.