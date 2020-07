24 años de prisión para rapero británico por violación

AP

Londres

El músico británico de grime Solo 45 fue sentenciado a 24 años en prisión por violar a cuatro mujeres en lo que la policía calificó entre los actos sexuales más violentos que hayan visto.

El rapero, cuyo verdadero nombre es Andy Anokye, fue hallado culpable de 30 cargos, incluyendo 21 de violación y cinco de detención ilegal.

Anokye alega que sus actos de violencia — aplicar el submarino, interrogatorio, ataque y violación de sus víctimas — eran parte de un juego de roles consensual. Pero un jurado en la corte de Bristol Crown, en el suroeste de Inglaterra, lo condenó en marzo de todos los cargos que enfrentaba excepto uno.

Al pronunciar su sentencia el jueves, el juez William Hart dijo que Anokye “no tenía empatía” por las mujeres de las que abusó.

La detective de policía Lisa Simpson dijo que los delitos de Anokye estaban entre “los actos sexuales más violentos” que su departamento haya visto.

“No podemos siquiera comprender lo que pasó cada una de estas víctimas”, dijo.

Anokye, de 33 años, firmó contrato con Island Records y fue parte del colectivo de música grime Boy Better Know.

El juez le dijo a Anokye que ninguno de los miembros de Boy Better Know “conocía tu lado oscuro y no están de ningún modo manchados por tus fechorías, que fueron llevadas a cabo completamente en privado y de manera oculta”.