Luego de tres años de matrimonio, Jenny Blanco revela está en proceso de divorcio

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Aunque Jenny Blanco mantiene su vida privada bajo perfil, la comunicadora reveló que se está divorciando de su esposo Antonio, con quien se casó en diciembre del año 2016.

La información la compartió mediante una entrevista con Jhoel López en su programa “Me gusta de noche” (Canal 9), a pesar de que no ofreció muchos detalles del porqué se está separando, dijo que fue una decisión de mutuo acuerdo.

“Una decisión de mutuo consentimiento, entendimos en un momento determinado que no debíamos seguir, que era mejor si quedamos siendo amigos, si estábamos separados, podíamos hacer mejores cosas...”, confesó Blanco.

Ante la pregunta de por qué no ha tenido hijos todavía, la presentadora respondió: “Ha sido una cuestión de que he estado en otras cosas y tengo que tener la persona, la pareja indicada, el padre de mis hijos primeros, pero sí quiero tener hijos… He estado en otros procesos y digamos que el momento no ha llegado, pero llegará. Quiero tener dos hijos”.

La comunicadora que se fue a Estados Unidos por tres años en busca del sueño americano, regresó al país el año pasado y en una entrevista en el programa “Noche de Luz”, reveló que se había casado en una boda intima.

"Nuestra boda fue algo bien pensado. Teníamos dos años y medio de noviazgo, es decir, que la boda se dio con un vínculo amoroso, no dizque por obtener papeles como han dicho", comentó Jenny en ese momento, aclarando que su entonces pareja no “descuidaba su terreno” y venía a visitarla.

La presentadora de 35 años, estuvo tres años en suelo estadounidense tratando de forjarse camino en los medios de ese país y no podía venir a la República Dominicana por la falta de la documentación correspondiente por lo que tuvo que esperar su residencia americana.

Cuando la comunicadora regresó al país entró al programa “De extremo a extremo”, el cual había sido su casa por varios años antes de irse a Miami.

Sin embargo, por la situación de la pandemia del coronavirus Blanco junto a sus compañeras Yubelkis Peralta, Sandra Berrocal y Dannelis Veras fueron suspendidas y aún continúan fuera del espacio televisivo