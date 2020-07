El final de "El stand de los besos 2", explicado: ¿Qué decidirá Elle?

EUROPA PRESS

Madrid

"El stand de los besos" se estrenó en Netflix en 2018 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos del servicio de streaming. La compañía lanzó su secuela el pasado 24 de julio y aprovechando su llegada a la plataforma, la actriz Joey King ha explicado el final de la segunda parte.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La película original sigue a Elle (King), una estudiante de secundaria que comienza un romance secreto con Noah (Jacob Elordi), rompiendo así una de las reglas de amistad con su mejor amigo Lee (Joel Courtney). La cinta termina con Noah y Elle comenzando una relación a distancia cuando él se marcha a la universidad, romance que es la premisa de la secuela.

"El stand de los besos 2" termina con un dilema para Elle, que tiene que decidir si se va a la universidad en Boston para estar con Noah o si se marcha a Berkeley junto a Lee.

"Ella es muy buena para meterse en líos, eso seguro. Elle Evans es conocida por tratar de hacer felices a todos, lo que a su vez, por la forma en que lo hace, vuelve locos a todos, incluida ella misma. Elle tiene mucho que decidir y muchas cosas que hacer, se da cuenta de muchas cosas durante la película. Y al final incluso tiene más cosas que decidir, lo cual es una locura. No sabemos qué va a pasar... No sé por qué hace lo que hace", contó King en una entrevista con ET.

Este cliffhanger deja la puerta abierta a una tercera entrega que ya ha sido confirmada por Netflix y que, incluso, ya está rodada.

Así, "El stand de los besos 3" no solo revelará la elección que Elle hace con respecto a la universidad, sino que también podría incluir el regreso de Marco (Taylor Zachary Pérez). Marco es un nuevo personaje que se ha unido en la secuela, está enamorado de Elle y no dudará en perseguir a su amor cueste lo que cueste.