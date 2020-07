Summer Carbuccia: La TV local le debe mucho

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Summer Carbuc­cia, fallecido la tarde del mar­tes, dejó su sello en la televisión dominicana. “Beisbol ca­liente, al estilo Teleantillas” es memorable en varias ge­neraciones. O el programa “Fiesta”, la plataforma que impulsó a numerosos artis­tas dominicanos.

Él, junto a Aquiles Durán, le pusieron alma, corazón, vida, a esos y otros proyec­tos televisivos de produc­ción local.

Su fallecimiento sorpren­dió a sus amigos y gente de la televisión.

“Estoy impactado, siento un gran dolor ante la parti­da de Summer. Fue mi men­tor en la televisión. Me due­le la desaparición física de este gran amigo”, comentó Domingo Bautista, quien fue talento del programa “Radio TV”, bajo la producción de Carbuccia hace décadas por TV-13.

Carbuccia vino hace unos meses de retirada desde la ciudad de Miami, donde vi­vió varios años, y su esposa Sandra, con quien procreó dos hijos, se le uniría en las próximas semanas.

Su más reciente aporte a la televisión dominicana fue la cobertura de las elecciones generales del pasado 5 de julio para SIN, por petición de sus amigos Fernando Hasbún y Alicia Ortega.

Actualmente se encontraba en la etapa de pre-producción de una película sobre las aventuras académicas y amores de cuatro estudiantes dominicanos que, saliendo de bachillerato, pasaban a la universidad.

Era una producción que tenía como contraparte a Unicornio Films, a cargo de los hijos de Fernando Báez, cuya característica principal era que el guión estaba siendo aportado por el público mediante las redes sociales.

Carbuccia expiró en casa de unos compadres, con quienes compartía la tarde de este martes.

“Él me acompañó al supermercado, porque necesitaba comprar algunos productos y cuando regresamos a la casa me puse a lavar los artículos y él me dijo que iría al baño, al pasar el tiempo y ver que no bajaba le pedí a mi esposo que investigara, encontrándolo desmayado en la habitación”, explicó la señora identificada como Griselda al periódico El Nacional.

Al ver que no reaccionaba llamaron al sistema 9-1-1, pero al llegar los paramédicos ya era demasiado tarde. “No lograron reanimarlo. Al parecer fue un infarto fulminante”, dijo la señora.

+ De su vida

Summer fue director de producción y director del noticiero de Teleantillas, canal 2, desde el inicio de esta planta televisora.

Fue el primer productor de Radio TV, el popular espacio conducido por Domingo Bautista y Aracelis Melo, en TV 13, hoy Telecentro.

En el canal 2 dirigió el programa "Tick, tack, tock", con Freddy Ginebra, a quien también produjo más tarde «En primera fila».

En 1981 dirigió la segunda etapa del programa «Romance con Lope Balaguer» y años más tarde «Friendo y Comiendo», con Jochy Santos y «Noche y Día», con Magna Florencio y Miguel Ángel Herrera.

Además de programas fue director de videos, entre ellos "El Jardinero" y "El africano", de Wilfrido Vargas, y "Al ritmo de la noche", en voz de Sophy, además de audiovisuales de Los Kentón, Tony Seval y muchos más.

Aquiles Durán, quien produjo junto a Carbuccia el programa “Fiesta”, contó que cuando su amigo llegó a Teleantillas "al único que recomendó fue a mí para que me encargara del programa ‘Fiesta’. Veníamos de trabajar en Rahintel (Antena 7). Éramos familia y siempre fue una persona dispuesta a colaborar con todos. Fue un corazón noble porque nunca le hizo daño a nadie”.

Aquiles Durán dijo que se sorprendió cuando su entrañable amigo arribó al país. A pesar de que le había manifestado su interés de venir, su llegada fue una sorpresa. “Yo no quería que viniera y lo hizo en medio de la pandemia en uno de los viajes que organizó Gonzalo Castillo. De inmediato se puso a hacer algunas cosas junto a Fernando Hasbún en el Grupo SIN y tenía previsto desarrollar una labor en RNN", expresó Durán.

El presidente del Grupo SIN, Fernando Hasbún, quien mantuvo una estrecha amistad con Carbuccia, escribió: "Otro amigo de tantos an~os que se nos va, Sommer, tanto an~os juntos, aqui y alla´,estos dias las pasamos bien, relajando y ayer dos horas antes de cruzar el umbral, me llamaste, todavia no lo creo. Junto a Frankie en las elecciones fuiste a apoyar el equipo el 5 de Julio. Este an~o solo falta como dijo @aohasbun que el pico Duarte nos digan, que se convirtio´ en volcán".

En cambio, Domingo Bautista confesó que "una de las llamadas ma´s estremecedoras de mi vida la recibi´ en la tarde-noche de hoy de parte del amigo y hermano Aquiles Duran para darnos la triste noticia del fallecimiento de mi padre protector en lo que fue nuestra llega a la television dominicana el maestro Sommer Carbuccia en el an~o 1986 en TV13 la Gran Sensacio´n".

En principio, relató Bautista, no quiso entender la muerte de su mentor "y mucho menos aceptarlo porque nunca estamos preparados para este tipo de acontecimientos".

Al agradecerle por su apoyo, Bautista dijo que sera´ por siempre "porque fue la persona que me dio la gran oportunidad de abrirme paso en la TV del pai´s en un momento en que este medio estaba reservado para una elite profesional de alto calibre cultural y social".

Con Domingo Bautista, agregó, se abrieron las puertas "para que los jo´venes humildes con inquietudes por el oficio televisivo tuvieran la oportunidad de poner de manifiesto sus potencialidades y todo ello gracias a la gran oportunidad ofrecida por Carbuccia al personaje que hoy se identifica con los Colores de Domingo".