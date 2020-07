El actor Anthony Álvarez incursiona en la música con el sencillo “Ya no me bailas. Quién?”

Santo Domingo, RD

El reconocido actor dominicano Anthony Álvarez viene con todas las fuerzas del mundo, y desde hace un tiempo se encuentra trabajando en lo que será su primer sencillo como artista, el cual sale a luz en los próximos días.

El tema que lleva por nombre “Ya no me bailas. Quién?” se estrenará el día 07 de agosto en las plataformas digitales; tres días después (10 de agosto) se llegará el video oficial; sin embargo, este 31 de julio en su canal de YouTube: Anthonyalvarezoficial la canción estará disponible con las letras.

La producción del tema romántico estuvo en manos de Ray Hernández, conocido como Ray Star, quien en la actualidad es el director musical del salsero Yiyo Sarante.

La composición del sencillo recayó en las manos de tres personas: Henry González, reconocido empresario de la ciudad de New York, y los integrantes de la agrupación de rock dominicana “Tribu del Sol” Laura Rivera y Rafael Payán.

“En la voz de Laura fue precisamente donde escuché el demo, y me encantó. Me volví loco con esa canción, y así decidimos grabarla”, anota en un comunicado de prensa Álvarez, oriundo de La Vega.

El tema fue grabado en el estudio del salsero Yiyo Sarante en la República Dominicana con “muchos de los músicos de Yiyo”; mientras, que Anthony, tras no poder viajar a Santo Domingo debido a la pandemia del Coronavirus, grabó su voz en el “closet” de su casa. “Ya que tengo un mini estudio y el productor se conectó en línea y me grabó como si estuviéramos de ahí ahí”.

El material audiovisual de “Ya no me bailas. Quién?” consistirá en un pequeños videos de los músicos durante la grabación del tema. “Ese será el vídeo que vamos a lanzar porque no podemos grabar un video en estos momentos”.

Anthony agradeció el gran esfuerzo que dedicaron cada uno de los músicos y amigos, que con mucha profesionalidad se entregaron al proyecto.

En los próximos días Álvarez, quien tiene en su haber más de 18 telenovelas, estará promocionando el neonato proyecto musical, y a la par termina una nueva película en la ciudad de New York, cuya filmación se detuvo como consecuencia de la actual pandemia del Covid19.

En el film comparte el rol protagónico con la actriz estadounidense de origen venezolano, Sonya Smith.