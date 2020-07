El conmovedor mensaje de Manny Manuel tras recaída en el alcohol: "Pedir ayuda no es de cobardes"

EFE

San Juan, Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Manny Manuel, quien recientemente reveló que se encontraba ingresado en una clínica para recuperarse de su adicción al alcohol, dijo que ahora emprenderá una segunda fase del tratamiento que supondrá "una pausa" que le "mantendrá un poco alejado (de los escenarios)", además de recomendar pedir ayuda cuando se necesita.

En un mensaje de voz difundido este miércoles por sus representantes en la isla, expresó su confianza en que "pronto, muy pronto" volverá a "estar bien" y sentirse "listo para estar frente a un publico".

A su vez, se refirió al incidente vivido en España cuando fue expulsado el 24 de febrero del año pasado del escenario en el que actuaba durante el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria debido al estado físico que presentaba, indicando que el mismo fue una "experiencia muy difícil" que le "marcó la vida".

"Desde entonces decidí no tocar el alcohol" pero tras, después, venir a ver a su familia "me sentí fortalecido, sentí que tenía el control en mis manos, sin embargo me equivoqué y por eso decido entrar a un proceso de desintoxicación para regresar a la persona que realmente soy" hace varios días.

"La experiencia me está fortaleciendo mental y espiritualmente y me siento muy a gusto con los expertos que me están tratando en mi proceso" en Puerto Rico, agregó.

"De aquí pasaré a una segunda fase como parte de mi rehabilitación y en este momento que la pandemia por la COVID-19 me permite darme un descanso, decido tomar un tiempo para seguir creciendo", explicó.

"Voy a ingresar voluntariamente a un programa de tratamiento que va a ayudar aún más a este proceso y a fortalecer todo lo que tenga que fortalecer tanto física como intelectual y mentalmente. Es un tiempo que espero aprovechar al máximo con la ayuda de grandes profesionales", remarcó.

"Es solo una pausa que me mantendrá un poco alejado pero pronto muy pronto cuando volvamos a estar bien y sentirnos listos para estar frente a un publico y darle todo lo mejor, como hace un grande, entonces seguiremos disfrutando de la vida", avisó.

Por ultimo, dijo que "pedir ayuda NO es de cobardes. Cuando te sientes que necesitas ayuda, pidela y si te la ofrecen aunque te resistas aceptala".

El cantante atribuyó los hechos acaecidos en España a que había tomado unos ansiolíticos antes de subir al escenario porque había recibido "noticias familiares difíciles desde Puerto Rico".

Tras el suceso en España, el llamado "Rey de corazones" se mantuvo un tiempo allí reflexionando y analizando algunos cambios en su vida.