Charlize Theron: Las franquicias femeninas tienen tanto poder como las masculinas

RUBÉN PERALTA RIGAUD

Santo Domingo, RD

Charlize Theron es, sin dudas, la actriz con más y mejores títulos de acción en los últimos años, bien haya sido corriendo por el desierto en “Mad Max: Fury Road”, desmantelando a los malos en “Atomic Blonde” o blandiendo una antigua hacha de guerra en “The Old Guard”.

La ganadora del Oscar, de 44 años, ha llenado su carrera con memorables papeles de acción y tuve la oportunidad de conversar con ella acerca de su evolución de la industria, desde 2004 donde la vimos en su primer rol dentro del género con la película Aeon Flux.

“Crecí en una época en la que no había muchas películas de acción donde la mujer es la figura principal, o al menos la que mueve la historia”, afirma ella.

De joven, agrega, se sentía sola. “Al ser hija única jugaba a estos juegos imaginarios en mi patio trasero, y por la poca televisión que teníamos en Sudáfrica (donde nació), los programas que teníamos eran MacGyver y Knight Rider, todos eran protagonizados por hombres, y las chicas eran relegadas al rol técnico o el motivo del rescate”.

En sus 20 años

Sin embargo, hubo algo que cambió para ella cuando estaba en sus 20 años “y vio a Sigourney Weaver en “Aliens”.

“El personaje de Ripley siempre se ha quedado conmigo de una manera increíblemente profunda, no sólo como inspiración para las películas de acción, sino en general. Hay algo en ese personaje que siempre me ha servido de guía cuando he estado en el desarrollo de películas. Una vez que la vi ser Ripley, fue como si el mundo se abriera y se sintiera ilimitado”.

Sobre el tema abundó: “Cuando llego a la industria poco a poco logré trillarme mi camino, se presenta la oportunidad de hacer Aeon Flux, y lamentablemente fue un fracaso de taquilla y crítica”.

Para entonces estaba segura que su carrera dentro del género había terminado. “Tuve unos cuantos roles secundarios en películas de acción previo a esto (“The Italian Job”, “Reindeer Games”), pero no la oportunidad de ser la protagonista”.

Los pasos

La evolución, indica, ha sido lenta desde entonces y, hasta ahora, Gal Gadot, Angelina Jolie “y otras hemos tenido ciertos éxitos dentro del género de acción”.

La representación está cambiando, “y entonces todos nos emocionamos mucho cuando el cambio se ve y luego nos volvemos complacientes. Volvemos a caer en la misma creencia de que estas películas no funcionan, que la gente no está interesada, lo cual es una mentira; realmente no está basado en ninguna información actual. Vamos a tener que trabajar mucho más duro para crear más oportunidades”.

“Hay una parte de mí que es como, no seas codiciosa. Has sido parte de muchos de ellos. Pero lo que sí puedo hacer, para apoyar a crecer es producir mis propias películas y también producir las de otros para así crear nuevos talentos y nuevas estrellas como Kiki Layne (co protagonista en The Old Guard)”.

La película “La Vieja Guardia” (disponible en Netflix) fue dirigida por Gina Prince-Bythewood y además de Charlize Theron y KiKi Layne actuaron Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli y Chiwetel Ejiofor.

Charlize finaliza diciendo que se trata de eliminar estos escollos, “estas ideas de que las mujeres sólo pueden vivir y respirar en el género de acción si han sido motivadas por alguna gran pérdida, o si su marido ha muerto, o si su hijo ha sido secuestrado”.

La actriz insiste en que “todas estas cosas de los tropos están desapareciendo lentamente, y estás viendo a las mujeres viviendo y respirando en estos mundos de la misma manera que los hombres lo han hecho durante siglos. Ya no tenemos que dar explicaciones”.

“Es algo que sí podemos cambiar, sin caer en eso de opacar el trabajo de los hombres, sino demostrar que nosotras podemos crear franquicias y ser tan rentables como las basadas en personajes masculinos”, recalca al responder la pregunta de este redactor en la entrevista desde su casa.

ZOOM

En acción.

Charlize Theron promueve la exhibición de la película “The Old Guard” en Netflix, que marca su regreso al cine de acción tras “Atomic Blonde” (2017).

En acción.

En el año 2003 ganó el Óscar a la mejor actriz por su interpretación de la asesina en serie Aileen Wuornos en la película “Monster”.