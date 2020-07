Padre de la vocalista de Tercer Cielo se encuentra en coma por el COVID-19

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El pastor Moisés, padre de Evelyn Herrera, vocalista del grupo Tercer Cielo, se encuentra en coma librando la batalla en contra del COVID-19.

La información la dio a conocer la cantante, quien en el pasado mes de marzo ella y su pareja también se contagiaron del virus.

“Las últimas dos semanas han sido difíciles para nosotros. Mi padre, el pastor Moisés Herrera se encuentra en coma, librando una impresionante batalla contra el Covid-19. Él ha sido un tremendo guerrero toda su vida y ha bendecido a miles en su ministerio», dijo Herrera en el Instagram oficial del dúo.

La intérprete pidió una oración por su padre para que esta no se la “última batalla que libre”.

“Mi oración es que esta no sea su última batalla, aunque admito que se encuentra debilitado y sus pulmones no están respondiendo sino con ayuda del ventilador. Dios es un Dios de milagros y no nos rendimos en creer”, expresó en el mensaje.

El pastor se encuentra interno en un hospital de Estados Unidos y varias personas se reunieron en los alrededores orando para que se recupere pronto.