Yokasta Díaz: “Cuando elegí ser comunicadora quería prepararme, no con la inmediatez del concepto microondas"

Desde niña, la experimentada locutora Yokasta Díaz albergaba en su corazón el anhelo de ir más allá de las expectativas, que, en ese momento, le ofrecía la vida.

Y es que por el hecho de nacer en el distrito municipal en Río Verde, La Vega (al norte del país), no eran muchas las oportunidades que había allí para una hija de padres campesinos. Por eso, en busca de una mejor educación, sus progenitores decidieron mudarse a la ciudad, y así darle a Yokasta una más amplia formación educativa.

Es a los 12 años de edad cuando nace el amor por el canto y el teatro, pero es precisamente intentando abordar este sueño que descubre la locución, a los 16, al tener la primera oportunidad de ser la voz de un comercial.

Ese “clic” –como ella le llama- bastó para sellar una conexión que más adelante dio como resultado una de las voces comerciales, femeninas, más cotizadas del país.

“Cuando elegí ser comunicadora quería hacerlo bien, quería prepararme, no con la inmediatez del concepto microondas, más bien con tiempo, además que no contábamos con muchos recursos en casa, así que debía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Después me convertí en madre. Nunca perdí el entusiasmo, aun no siendo estereotipo que muchos medios buscan hoy, siempre he creído que cuando trabajas basado en la calidad, eres más constante en el tiempo; esa esa soy yo”, sostiene.

Así, que hoy en día, para ella es un reto hacer que el talento sobreviva en estos tiempos, “A veces puede llegar a ser decepcionante cuando te has esforzado mucho por hacer las cosas bien”.

“De voz a vos”

En medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, Yokasta ha sabido ser creativa y cada noche llega con sus “live” educativos, a través de su cuenta de Instagram, mostrando un nicho de mercado diferente con las voces que dan vida a las marcas en radio, películas, comerciales, televisión y demás.

“De ahí nació De Voz a Vos, donde ya he contado con la presencia de los más renombrados locutores de habla hispana, como Iratxe Gómez voz de Siri (Dispositivos de Apple en Español), Mario Filio voz de Will Smith, Carlos Segundo voz de Denzel Washington, Alex Pinilla voz de Natgeo, entre otras luminarias".

En la radio y TV

La gran mayoría la conocen por ser la voz de las emisoras “Ritmo 96” (96.5) en la capital dominicana y “Canal 105” (105.1) en La Vega. Hasta hace dos meses estuvo laborando para Univisión Radio,la cadena hispana más importante de Estados Unidos. Ahora es la voz institucional de la cadena de radio y televisión “Luna Radio” y “Luna TV” en Atlanta.

En la televisión nacional ha trabajado con importantes productores como Alberto Zayas y Jochy Santos. También con Frederick Martínez, Roberto Ángel y Daniel Sarcos.