Muere Peter Green, gutarrista y miembro cofundador de Fleetwood Mac, a los 73 años

EUROPA PRESS

Madrid

Peter Green, guitarrista británico cofundador del legendario grupo Fleetwood Mac, ha muerto en Reino Unido a los 73 años de edad, según ha informado su propia familia en un comunicado.

"Con gran tristeza la familia de Peter Green anuncia que ha muerto este fin de semana, mientras estaba durmiendo tranquilamente. Habrá un comunicado en los próximos días", ha explicado la familia del guitarrista, en un escrito difundido este sábado por la tarde por el bufete de abogados Swan Turton.

El influyente guitarrista nacido en Bethnal Green, en el este de Londres, formó el grupo de rock Fleetwood Mac con el batería Mick Fleetwood en Londres en 1967. El año siguiente, la banda tuvo su debut con 'Fleetwood Mac', logrando un gran éxito de crítica y ventas.

Ese mismo año, según recuerda 'The Guardian', el grupo publicó 'Mr Wonderful', que no tuvo tan buena acogida, hasta que en 1969 sacó 'Then Play On', con la que se situó en el número seis de la lista de éxitos musicales en Reino Unido.

Green dejó la banda tras su última actuación en 1970 argumentando que tenía problemas mentales y que prefería dejar el negocio de la música por su propia "libertad", tras haber compuesto canciones como 'Albatross', 'Man of the World' y 'Oh Well'.

Posteriormente fue diagnosticado con esquizofrenia y pasó un tiempo ingresado en un hospital sometido a terapia a mediados de la década de 1970. Al término de esa etapa, admitió que puede que hubiera abusado del consumo de LSD.