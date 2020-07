José Luis Rodríguez ‘El Puma’: “Yo no sé si era Pablo Escobar o si era otro… todos fuimos a cantar allá”

Redacción Entretenimiento

Pablo Escobar Gaviria es mundialmente conocido por ser uno de los narcotraficantes perteneciente al cartel de Medellín y así de excesivas eran sus gustos y sus fiestas, en las que llevó a cantar a muchos artistas.

Precisamente uno de esos artistas que se dice que actuó para uno de los narcos más grande de América, fue José Luis Rodriguez “El Puma”. Sin embargo, el cantante dice no saber si cantó o no para el Escobar.

“Le digo a la gente de Netflix que se apure a ser más serio”, dijo el cantante refiriéndose a uno de los capítulos de la serie “Pablo Escobar, el patrón del mal”, donde supuestamente él cantó en la fiesta del narcotraficante.

Al capitulo que el artista se refiere es al numero 7 de la serie la hermana de los Motoa, socios de Escobar, había sido liberada de un largo secuestro y para celebrar, Pablo decidió dar una fiesta por todo lo alto.

En la celebración, la producción mostró que un cantante venezolano, “El Pantera”, amenizó en la velada y hasta sedujo a la esposa de Pablo con su voz. Además, para “El patrón del mal” este hecho no pasó desapercibido por lo que echó a “El Pantera” de su hacienda.

El Puma sostiene que eso jamás pasó, pero sí admitió que todos cantaron en Colombia y recordó una fiesta en ese país que duró tres días.

A él le llevaron a un hotel, le dijeron que tenía que cantar casi a oscuras y no le dieron opción a decir que no.

“Canté. No vi a nadie, no sentí aplausos. Incomodísimo. Cantaba, cantaba, pero estaban lejos yo no sentí a nadie y era como cantarle a la nada. Oscuro totalmente no había nadie. Yo no sé si era Pablo Escobar o si era otro. Todos fuimos a cantar allá y que no digan que no porque sabemos que todos íbamos”, explicó el cantante y dijo que la experiencia no fue grata porque el artista necesita compartir con su público.

Rodríguez dijo que el dinero que se gana en ese tipo de fiesta es un “dinero amargo”.