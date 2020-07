Julissa Montilla: "Podemos estar frente a la pantalla sin elementos postizos que modifiquen la esencia”

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Julissa Montilla es oriunda Monte Pla­ta, específicamente del distrito munici­pal Don Juan, un lu­gar donde no contaban con una emisora ni un periódico local, tampoco con facilida­des de internet en su casa.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para rea­lizar sus sueños, aun cuan­do mucha gente le decía que tenía que estar “pega­da” para entrar en los me­dios, la joven comunicadora no desistió y gracias al con­sejo de una amiga entró al primer programa de pasan­tías de Telesistema. Allí lle­va 12 años, dando la cara a “Telenoticias Fin de Sema­na”, donde se desempeña no solo como presentadora, sino como coordinadora del mismo.

Aunque en sus planes eran estudiar psicología, desde su niñez tuvo tenden­cia a la comunicación y sus compañeros de la prima­ria se encargaron de hacer­le ver el potencial que tenía, y así fue cómo después se inscribió en la universidad a estudiar periodismo, ca­rrera de la que cada día se enamora más.Claro, no to­do fue color de rosas.

Su recorrido

Tras terminar la pasantía de tres meses, cubrió algunas licencias y vacaciones en va­rios puestos hasta que fue contratada como produc­tora de la emisión vesper­tina del noticiario y luego de tres años en esa posición tuvo la oportunidad de ser reportera para la emisión estelar, que era lo que real­mente quería hacer.

Ahora, aparte de pre­sentar las noticias los fines de semanas, también es la coordinadora del programa de pasantías “Misión siem­pre cerca”.

En el canal 11 es el único medio en el que ha trabaja­do y no ha sentido discrimi­nación ni consideración es­pecial por ser mujer.

La comunicadora es de las que piensan que todos deben trabajar y luchar por sus metas independiente­mente de si es hombre o mujer.

Desde el inicio de su ca­rrera ha tenido muchas ins­piraciones tanto en el plano local como internacional, pero hay dos mujeres a quienes admira y respe­ta mucho por cómo han lo­grado ganarse su lugar den­tro del mundo informativo se trata de las periodistas Amelia Deschamps y Diulka Pérez.

Esencia

La joven comunicadora piensa que lo importante no es tener una “cara boni­ta” para estar delante de la pantalla, sino la prepara­ción de la persona, que se exprese con gracia y que la audiencia pueda compren­der con facilidad cuando habla.

A su entender lo mismo piensan los directivos de los medios de comunicación. “Por eso muchas podemos estar frente a la pantalla sin habernos operado el cuer­po y sin muchos elementos postizos que modifiquen la esencia”, comentó a LISTÍN DIARIO.

EN CÁMARAS

La atención.

Para la joven de pelo rizo y que lleva un estilo juve­nil, lo importante frente a las cámaras es mante­ner la esencia sin perder la decencia y que la ro­pa no llame la atención hacia algunas partes del cuerpo. Julissa no tiene hijos, pero está casada y además tiene la respon­sabilidad de cuidar a su madre.