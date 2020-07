Romeo Santos anuncia junte con Alex Bueno en “Nuestro amor”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Romeo Santos cumple 39 años hoy 21 de julio y esta nueva vuelta al sol viene cargada de buena música, ya que el propio artista anunció un esperado junte con otro grande de la música dominicana, Alex Bueno.

“El Rey de la Bachata”, quien en los últimos meses ha estado interactuando poco con sus seguidores de las redes sociales, la noche de ayer lunes les trajo buenas noticias y fue una probadita de lo que de seguro será su próximo hit.

“Para mí es un honor haber colaborado con uno de los cantantes más completos de la Republica Dominicana. El cumpleaños será mío, pero yo les brindaré a ustedes este regalo. Coming soon! “Nuestro Amor” @alexbueno_rd featuring este servidor”, escribió el artista debajo del video, donde se le ve en su estudio disfrutando de los acordes del nuevo tema.

Por su parte, Alex Bueno respondió con un: ““¡Ay Dio miooo! Dile Romeo”.

Aunque Romeo no confirmó la fecha de lanzamiento, dijo que será su regalo de cumpleaños, y dado que es hoy, no es de sorprender que sus fanáticos estén disfrutando de este sencillo en las próximas horas.

Desde el 2018

Desde 2018 el intérprete de “Colegiala” estaba a la espera del lanzamiento de este tema junto a Romeo, quien le prometió a “Mayimbito” producirle un disco de merengue con arreglos de él.

En una rueda de prensa que ofreció Alex Bueno en ese momento dijo que el tema Romeo se lo envió hace unos años, pero al multipremiado artista no le gustaron los arreglos y por eso volvió a grabarlo nuevamente.

“Ese tema fue grabado hace años por mí. El me lo mandó (Romeo), se titula “Nuestro amor”, no tenía el arreglo como Amauri, el autor, pensó que debía ser cuando él la escribió. Romeo estaba muy entusiasmado. Romeo es tremendo admirador de Alex Bueno que lo descubrí cuando compartí con él en su casa allá. Me dijo que me hará una producción de merengue con arreglos de él”, dijo Bueno.