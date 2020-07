Eduardo, ex Calle 13: “La cabra jala pal monte” y desaparece a Visitante

Sigal Ratner/AP

Nueva York

El ex Calle 13 Eduardo Cabra mata a su personaje de “Visitante” en el gráfico video de “La cabra jala pal monte”, una canción con la que debuta como intérprete bajo el nombre de Cabra, tras haber pasado años produciendo y componiendo.

“Sin Cabra no hay Visitante”, canta el laureado músico puertorriqueño en el tema lanzado el viernes, cuyo título hace referencia a un dicho latinoamericano que supone el regreso a los orígenes.

En el final del video, que se grabó antes de la pandemia en Argentina, un hombre ataviado de negro de pies a cabeza — una especie de verdugo con el rostro cubierto — degolla a “Visitante” antes de quitarse la capucha para revelar que se trata del mismo Cabra.

“Yo no lo veo como una muerte”, dijo el artista el viernes a The Associated Press en una entrevista vía Zoom desde su estudio en San Juan. “Yo lo veo como que siempre Cabra estuvo ahí”.

El ganador de 28 premios Grammy y Latin Grammy se dio a conocer como parte de Calle 13, el popular dúo que conformó con su hermano René Pérez, alias “Residente”. Mientras que Pérez era la voz del grupo, Cabra, o “Visitante”, era su productor y director musical. Pero a lo largo de los años ha desempeñado muchos otros papeles: ha producido a otros artistas, compuesto música original para películas y creado el dúo Trending Tropics con el cantautor dominicano Vicente García. La idea de quitarse el famoso apodo, explicó, era consolidar todas estas facetas en una sola persona.

“La cabra jala pal monte” no es sólo su primera canción como vocalista, sino el primer lanzamiento de su nuevo sello independiente La Casa del Sombrero, con sede en San Juan. Esto, de hecho, es lo que más emocionado lo tiene: “El asunto de la independencia y en estos momentos que estamos viviendo, donde la oferta musical mainstream se ha convertido en un sonido”.

Sus planes inmediatos con la disquera incluyen trabajar con el compositor boricua Sebastián Otero en distintos proyectos, incluyendo el de Cabra, y realizar una investigación de la música jíbara para crear una especie de “registro, un documento sonoro y visual” de ese género folklórico puertorriqueño.

Ponerse frente al micrófono y la cámara en un papel protagónico lo hicieron sentir “vulnerable y súper inseguro”, algo que dice que lo ha ayudado a ser más comprensivo con los cantantes y mejorar sus propias técnicas de producción.

“Quizás trato de ser un poquito más sensible al momento de trabajar con otra gente”, dijo Cabra. “(Ahora) cuando veo a alguien que estoy yo en el plan de producción, de cierta manera entiendo por lo que están pasando y trato como de conectar con eso”.

El próximo mes estará lanzando nueva música como solista, pero afirma que lo hace “sin ninguna expectativa”.

“Yo estoy haciendo esto porque quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es producir, seguir sacando proyectos nuevos, seguir colaborando con gente que me tripea, que me gusta”, afirmó. “Esto consolida el montón de cosas que yo hago, pero ahora bajo un mismo sombrero”.