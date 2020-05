Paulina Rubio demandara a “Colate” por ensuciar su imagen

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Paulina Rubio no se quedará de brazos cruzados luego que su ex marido y padre de su hijo mayor, el empresario español Nicolás “Colate” Nájera Vallejo, la demandara ante un juzgado Número11, en Miami, Florida, acusándola de desequilibrada mental, de usar sustancias controladas y de no estar apta para cuidar a sus hijos.

Ahora la cantante mexicana ha interpuesto una demanda, en el mismo Juzgado, por empañar su imagen, incurriendo en difamaciones y menosprecio, por no cumplir el acuerdo al que llegaron, cuando se divorciaron en el 2014 de no hablar públicamente de su relación y por hacer entrevistas engañosas e inapropiadas.

Paulina Rubio aseguró que su ex pareja se ha valido de los medios de comunicación para obtener promoción.

“Sus acciones son deplorables. Está tratando de hacer una carrera de difamaciones y menosprecio a su ex mujer a través de su acoso constante. Él tiene la capacidad de cumplir con el acuerdo de conciliación matrimonial y el plan de crianza, pero ha fallado intencionada y deliberadamente”, asentó Paulina Rubio en la demanda presentada la semana pasada ante el juzgado de Miami y que obtuvo la revista Semana.

La cantante argumentó que “Colate” está violando el acuerdo que realizaron al momento de su divorcio, el 13 de noviembre de 2014, cuando prometieron no hacer comentarios de su relación de manera pública.