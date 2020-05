Isaura Taveras promete que trabajará a favor de los discapacitados

Pachico Tejada

Santo Domingo

La presentadora de televisión Isaura Taveras aspira a ser diputada en la Circunscripción No.3 del Distrito Nacional, un cargo en el que, de ser beneficiada, ha prometido trabajar a favor de los ciudadanos que tienen alguna discapacidad. "Me voy a enfocar en eso, me toca de cerca", ha dicho Taveras, quien añade que tiene dos familiares de condición especial: con síndrome de Aspeger y Down.

Esto, según ha expresado en un encuentro con periodistas a través de la aplicación Zoom, realizado la mañana de este miércoles. En la rueda de prensa virtual, la ex reina de belleza anunció también el lanzamiento de las plataformas “Pueta Pa’Mi Gente” e “Isaura, Ponte Pa’ Mi”, y que son parte de sus propuestas en su condición de candidata por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Taveras, quien habló también de las otras áreas en las que espera encarar su trabajo político, mostró su preocupación por la inclusión social de las personas con capacidades diferenciadas, por las que lucharía para que tuvieran acceso al mundo laboral. "Que en las empresas tengan una cuota de empleados especiales y que se sancione al que no lo haga", comenta, y que hacérsele honor a la igualdad, como dice la Constitución de la República.

Siguiendo con su preocupación por las personas con discapacidad, Taveras ha expresado su interés en que la población tenga acceso a atenciones de salud mental, como tiene para los casos físicos. Esto porque existen muchos casos de personas que padecen bipolaridad o sicosis y por una falta de consulta y diagnóstico temprano, ignoran lo que tienen.

Las otras áreas en las que Isaura promete trabajar en la proyección de las industrias culturales, a las que gestionaría un incentivo, así como también habló del aspecto de la comunicación por donde se ha dado a conocer, la televisión. Por ello también se propone proteger a los productores nacionales.