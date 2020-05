La portada de Rosalía de Elle USA da la vuelta al mundo

Europa Press

Madrid

Rosalía ha dado el salto al otro lado del charco y se ha coronado como la artista del verano para la versión estadounidense de la revista 'Elle'. Tal ha sido el éxito de su portada, que muchísimos medios digitales a nivel mundial se han hecho eco de esta portada de la cantante catalana.

Ella misma ha sido la encargada de confirmar esta noticia en su cuenta de Instagram, donde ha publicado la imagen de esta portada. En ella, vemos a la cantante vestida de rojo, con su ya característico vestuario, que combina prendas arregladas y sport de las firmas más exclusivas com Burberry y joyas de Cartier, y sus llamativas uñas, que tampoco podían faltar, esas uñas que para ella le hacen parecer feroz.

A esta imagen, Rosalía ha añadido un comentario asegurando que es un gran honor y que le hace mucha ilusión poder protagonizar esta portada.

La revista hace un repaso por la carrera de la artista, de la que aseguran que es la artista pop emergente del momento. Una afirmación que muestra, sin lugar a dudas, que Rosalía pisa fuerte también en Estados Unidos, dejando una legión de seguidores a su paso. la cantante no se olvida ni de donde viene ni lo mal que lo está pasando la gente debido al COVID. Y es que ella recuerda como se ha convertido un estrella emergente del pop mundial, que surgió de lo más humilde. Por eso, no pasa por alto todo lo que está sucediendo en el mundo: "Existe este tipo de presión para ser creativo u ocupado la mayor parte del tiempo, con muchas actividades y progresos, y estoy tratando de escapar de eso. Estoy tratando de hacer cosas que me ayuden a mantenerme mentalmente saludable, y si eso incluye hacer música, entonces genial. Pero no voy a mentir: hay días en que solo veo un programa y me como un paquete de galletas".

A sus 27 años es muy perfeccionista, y Elle observa que es seria y disciplinada, que se conjuga con una ardiente pasión.

La edición americana de la famosa revista dice de ella que aunque sea una diva no se comporta como tal y que está muy pendiente de todos los que la rodean: su equipo, los conductores, los camareros, los fans que se acercan a ella, siempre siendo muy amable.